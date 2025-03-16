Ведется набор детей на большой теннис в Актау

В теннисном центре стартовал набор детей в возрасте 5-8 лет, сообщает Lada.kz.
На начальном этапе занятия будут проводиться два раза в неделю.
Посещение на бесплатной основе.
Преподаватели – квалифицированные тренеры: Берекет Жанибеков, Айдын Жанаберген, Алмат Жуматов, Еркин Отешов, Дина Бабышева и Нургазы Торебек.
Телефоны для справок: +7 (708) 527-68-56 (тренер Берекет) и +7 (708) 748-69-26 (тренер Алмат).
Стоит отметить, воспитанники теннисного центра уже неоднократно становились призерами мировых чемпионатов. В числе них, к примеру, Бейбит Жукаев – в рейтинге АТР он занимает 226 место.
Ранее на прошедшем в столице турнире спортсменка из Актау Айлин Даулетова удостоилась золотой медали.
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