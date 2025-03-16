Ведется набор детей на большой теннис в Актау

В теннисном центре стартовал набор детей в возрасте 5-8 лет, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили в теннисном центре

На начальном этапе занятия будут проводиться два раза в неделю.

Посещение на бесплатной основе.

Преподаватели – квалифицированные тренеры: Берекет Жанибеков, Айдын Жанаберген, Алмат Жуматов, Еркин ⁠Отешов, Дина Бабышева и Нургазы Торебек.

Телефоны для справок: +7 (708) 527-68-56 (тренер Берекет) и +7 (708) 748-69-26 (тренер Алмат).

Стоит отметить, воспитанники теннисного центра уже неоднократно становились призерами мировых чемпионатов. В числе них, к примеру, Бейбит Жукаев – в рейтинге АТР он занимает 226 место.

Ранее на прошедшем в столице турнире спортсменка из Актау Айлин Даулетова удостоилась золотой медали.