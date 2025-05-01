Боксер из Мангистау завоевал серебряную медаль на чемпионате Азии

Расул Халиф из Мангистауской области занял второе место на чемпионате Азии по боксу среди юношей, который завершился 30 апреля в столице Иордании - Аммане. Об этом сообщил мастер спорта, судья международной категории IBA, член судейской комиссии Республики Казахстан Руслан Бибуев, передает Lada.kz .

Фото предоставил Руслан Бибуев

С 24 по 30 апреля в Аммане состоялся чемпионат Азии по боксу среди юношей до 17 лет. В составе национальной сборной Казахстана честь страны и нашей области защищал Расул Халиф, который занимается под руководством тренера Рыспека Дулатова.

Чемпионат Азии собрал спортсменов из множества стран, и в напряжённой борьбе одержать победу было крайне непросто, отметил Руслан Бибуев.

Расул Халиф выступал в весовой категории 50 кг.

Расул провёл четыре поединка на чемпионате. В первом бою он одержал уверенную победу над спортсменом из Филиппин со счётом 5:0. Во втором поединке встретился с представителем Кыргызстана — судьи отдали победу нашему боксеру со счётом 4:1. В третьем бою против индийского боксёра Расул снова выиграл со счётом 5:0. К сожалению, в финале он уступил спортсмену из Украины. Тем не менее, рад, что он смог внести весомый вклад в общую копилку сборной Казахстана, - сказал Руслан Бибуев.

Ранее спортсмены из Мангистауской области завоевали одну золотую и пять бронзовых медалей на VI молодежных играх Республики Казахстан по боксу.

Напомним, спортсменки из Мангистауской области завоевали девять медалей различного достоинства на республиканском турнире по боксу в городе Семей Абайской области.