Мангистауский боксёр Саматали Тольтаев стал чемпионом мира

Вечером, 11 июля, Саматали Тольтаев вышел на профессиональный ринг в Алматы и одержал победу над бойцом из Узбекистана, передает Lada.kz.

Кадр с прямого эфира телеканала «Qazsport»

Корреспондент редакции Lada.kz. в прямом эфире телеканала «Qazsport» наблюдал за поединком и поддерживал нашего боксера . Саматали Тольтаев вышел на профессиональный ринг в Алматы, 11 июля.

Саматали Тольтаев встретился в титульном бою с боксёром из Узбекистана Абдулазизбеком Нажмиддиновым.

Поединок был рассчитан на двенадцать раундов и проходил за звание чемпиона мира в лёгком весе по версии UBO.

Интрига продлилась недолго, уже в первом раунде Саматали Тольтаев отправил соперника в нокаут и одержал досрочную победу.

На поединке Саматали присутствовал его брат-близнец Санатали, который активно болел за него и оказывал моральную поддержку.

Напомним, летом 2023 года Саматали Тольтаева дисквалифицировали за употребление допинга. В его пробе был обнаружен запрещенный препарат оралтуринабол, который является анаболическим стероидом. Боксер был дисквалифицирован до 31 марта 2026 года и исключен из сборной Казахстана.

Ситуацию с допинг-тестом боксера из Мангистау объяснил его менеджер.

В 2024 году Саматали Тольтаев дебютировал с победы на профи-ринге в Турции.

Санатали Тольтаев решил попробовать себя на профессиональном ринге.