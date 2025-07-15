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15.07.2025, 14:05

Юный стрелок из Жанаозена стал чемпионом мира по жамбы ату

Спорт 0 577 Наталья Вронская

В индонезийском городе Богор завершился чемпионат мира по жамбы ату среди юношей, в ходе которого Айбек Ораз из Жанаозена завоевал золотую медаль. Спортсмен вошёл в историю как первый обладатель почетной награды от Казахстана в этом виде спорта, передаёт Lada.kz со ссылкой на Жанаозенский городской акимат.

Фото: @akimdik_janaozen / Instagram
Фото: @akimdik_janaozen / Instagram

В международных соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из 15 стран. Несмотря на высокую конкуренцию, Айбек Ораз продемонстрировал мастерство и точность, превзойдя соперников и подняв флаг Казахстана на главной ступени пьедестала.

Бронзовую медаль завоевал еще один спортсмен из Жанаозена  Айдар Адилгерей. Айдар является трёхкратным чемпионом Казахстана, а Айбек  двукратным. Оба юноши занимаются жамбы ату с детства.

Как отмечает их тренер Сеним Мурадова, победа на мировом уровне  это результат целеустремлённости, дисциплины и любви к национальному спорту.

Это заслуженная награда. Ребята шли к ней долго, с полной самоотдачей. Они не просто спортсмены  они патриоты, которые с детства мечтали прославить родной край, - рассказала Сеним Мурадова.

Для справки

Жамбы ату  национальный вид спорта казахского народа, сочетающий верховую езду и стрельбу из лука. Всадник на скаку должен поразить мишень  металлический круг (жамбы), установленный на высоком шесте.

Существует несколько разновидностей жамбы ату, включая стрельбу по нескольким целям и специальным подвесным мишеням. Этот спорт развивает меткость, ловкость и уверенность в седле.

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