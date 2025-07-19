Чемпионат мира по жамбы ату: спортсменам из Жанаозена подарили скакунов

В жанаозенском Доме культуры «Мунайшы» состоялась торжественная церемония встречи победителей чемпионата мира по жамбы ату среди юниоров, прошедшего в городе Богор (Индонезия), сообщает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото: стоп-кадр из видео

На международных соревнованиях спортсмены из Жанаозена Айбек Ораз и Айдар Адильгерей достойно представили честь страны и завоевали призовые места. Айбек Ораз стал чемпионом мира, завоевав золотую медаль в турецком стиле. Айдар Адильгерей получил бронзовую медаль в венгерском стиле.

В рамках торжественного мероприятия исполняющий обязанности акима Жанаозенк Жанабай Аймаганбетов передал чемпионам скакунов для участия в байге, а тренеру Саним Мурадовой – денежный сертификат.

Также с поздравлениями и пожеланиями дальнейших успехов к молодым чемпионам обратились почетный гражданин города Жанаозен Максат Ибагаров и депутат городского маслихата, президент спортивной федерации «Ұлы дала Маңғыстау» Акмурат Кумисбаев.