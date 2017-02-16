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ЛАДА.kz » Виктория Минина

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:05

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Намиг Велиев: В последнем слове осужденный Аржанов заявил о своей невиновности

Валерий Аржанов, осужденный по четырем статьям Уголовного кодекса РК, не признал свою вину. В своей речи в зале суда мужчина выразил соболезнования родным Виктории Мининой. О ходе судебного заседания рассказал Намиг Велиев, адвокат Валерия Аржанова.

Валерий Аржанов, осужденный по статьям «Похищение человека», «Изнасилование», «Убийство», «Незаконное обращение с наркотическими средствами» УК РК, с первых дней следствия и до вынесения приговора отрицает свою вину, говорит Намиг Велиев.

Lada.kz: Будет ли обжалован приговор?



Lada.kz: Последнее слово осужденного Валерия Аржанова?



Lada.kz: В ходе следствия Аржанов три раза давал признательные показания, впоследствии отказывался от них. С чем это связано?



Lada.kz: Состоял ли осужденный на учете в психиатрическом диспансере?



Lada.kz: Какие доказательства вины Аржанова были представлены в суде?




Lada.kz: Были ли нарушены права осужденного в ходе судебного процесса?



Lada.kz: Как Вы считаете, виновен Аржанов или нет?



Lada.kz: Каково состояние подсудимого после оглашения приговора?



Намиг Велиев: В последнем слове осужденный Аржанов заявил о своей невиновности

Валерий Аржанов, фото из социальных сетей


Ранее не судимого Валерия Аржанова 1984 года рождения задержали по подозрению в изнасиловании малолетней девочки 27 августа. Мужчина женат и имеет пятилетнего сына.

Родные Виктории Мининой заявили, что удовлетворены решением суда.

Азат Избасаров, председатель межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области рассказал, что трое присяжных заседателей отказались голосовать за пожизненное заключение для Валерия Аржанова

Напомним, девочка была похищена рядом с магазином, в котором работала ее бабушка 20 августа 2016 года. Нашли малышку в тяжелом состоянии в пригороде Актау. Больше двух месяцев врачи боролись за жизнь ребенка, но несмотря на их усилия, Вика скончалась 21 ноября прошлого года, так и не придя в сознание.

Видео Кадырбека Айдарулы


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Комментарии ( 3 )

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Bob007 (Посетители) Сегодня, 18:08
Все прослушал. Не совсем понял один момент. Причем здесь группа крови и резус фактор насильника и еще троих подозреваемых изначально? Чушь какая то. и все равно коснись глубже по экспертизам на молекулярном уровне, кровь у всех разная не только по группе и резусу, но и по каким то специфическим частицам . это гематологическая экспертиза.
Кровь могла быть только от девочки. От насильника была сперма. Это самая веская причина. Причем тут его кровь? Он что, ею истекал, вашу мать?
Подлец, тварь, погладил он девочку..... Пусть сидит сучье отродие, и по чаще ему там разрабатывать одно место .
 
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Димон (Посетители) Сегодня, 17:57
Если один присяжный не согласен,то разве у нас в РК этого не достаточно, чтобы отправить дело на пересмотр ?! Ни капли не поддеживаю виновного,но так как любые сомнения трактуются в пользу подсудимого,а об этих сомнениях адвокат достаточно рассказал....
Вот подобный случай в сша, это получается наш суд присяжных чем-то отличается что-ли burumburum ?!

Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает…
silaЗададим жару толстопузым!
 
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Критик SS (Посетители) Сегодня, 17:14
Если он даже не виновен, все равно наказание возьмет тот кто это сделал, от суда перед всевышним не кто не избежит поверьте, а маленькой ангелочке Виктории "покойся миром, в раю" душа плачет((
 
 

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