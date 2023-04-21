Одна из крупнейших авиакомпаний Китая запускает рейсы в Казахстан

Авиакомпания Air China вновь запускает пассажирские рейсы между Китаем и Казахстаном, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации.



"С 21 апреля 2023 года авиакомпания Air China планирует начать выполнение прямых пассажирских рейсов с частотой 3 раза в неделю по маршруту Пекин – Сиань – Астана (понедельник, среда, пятница). Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Airbus-А320", - говорится в сообщении.



Отмечается, что с казахстанской стороны авиакомпания Air Astana с июня текущего года планирует увеличить количество выполняемых рейсов по маршрутам Астана – Пекин с 1 до 2 раз, Алматы – Пекин с 6 до 7 раз и Алматы – Чэнду с 1 до 2 раз в неделю.



"Таким образом, количество рейсов между странами будет увеличено с 13 до 19 рейсов в неделю, в том числе китайской авиакомпанией China Southern Airlines по маршрутам Астана – Урумчи 2 раза и Алматы – Урумчи 3 раза в неделю", - добавили в КГА.



В комитете подчеркнули, что открытие новых маршрутов и увеличение количества рейсов между Казахстаном и Китаем будет способствовать дальнейшему развитию туристического, культурного, инвестиционного и делового сотрудничества между странами.



Air China – флагманская государственная авиакомпания Китая, одна из самых крупных в мире. Является второй после China Southern Airlines авиакомпанией по размеру воздушного флота. Компания начала полеты в 1988 году, сейчас входит в альянс Star Alliance.



Напомним, правительства Казахстана и Китая планируют ввести безвизовый режим для своих граждан в обе стороны. Соответствующий проект постановления подготовили в Министерстве иностранных дел.



Согласно документу, казахстанцы смогут находиться без визы в Китае, а граждане КНР в Казахстане не более 30 дней с момента пересечения границы и 90 дней за 180-дневный период. Ожидается, что соглашение будет подписано в рамках госвизита Главы государства в Китай 18-19 мая 2023 года.