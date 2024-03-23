Очевидец теракта в «Крокус Сити Холле» рассказала о том, как они спасались

«Молодой человек на него прыгнул. Я не видела, как он прыгнул, я просто видела, как он уже отнял у него автомат и прикладом его бил».

«Он просто дал нам возможность выйти всем через сцену, через запасной выход мы все выбежали на улицу. Очень много народу он спас. Я не знаю, остался ли он жив...».