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Очевидец теракта в «Крокус Сити Холле» рассказала о том, как они спасались

Просмотров:195 Опубликовано: Сегодня, 13:13
Очевидец теракта в «Крокус Сити Холле» рассказала о том, как они спасались
Фото: Telegram/worldprotest
Очевидица теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» рассказала об одном человеке, который спас десятки человек, обезвредив террориста.

Рассказ посетительницы концерта приводит Telegram-канал Baza.

61-летняя Елена рассказала, что сначала многие зрители приняли стрельбу за фейерверк, осознание пришло чуть позже.

Многие зрители ринулись к сцене, потому что в той стороне находился запасной выход. Однако Елена заметила, что около сцены стоял один из террористов, который вплотную расстреливал всех, кто бежал в ту сторону.

Все напирали, чтобы быстрее пройти через сцену. Никто не понимал, что около сцены тоже стоял террорист.

Елена спряталась за щитком и стала ждать. Когда стрельба чуть затихла, женщина увидела, что неизвестный молодой человек прыгнул на террориста, отнял у него автомат, завалил его и ударил прикладом, пишет Baza.

«Молодой человек на него прыгнул. Я не видела, как он прыгнул, я просто видела, как он уже отнял у него автомат и прикладом его бил».


По ее словам, в этот момент у сцены уже лежало несколько мертвых людей. Благодаря поступку мужчины несколько десятков человек смогли выбраться из здания, считает Елена.

Женщина не знает, выжил ли мужчина, так как после того, как она покинула зал, там вновь была слышна стрельба.

«Он просто дал нам возможность выйти всем через сцену, через запасной выход мы все выбежали на улицу. Очень много народу он спас. Я не знаю, остался ли он жив...».


22 марта в партер «Крокус Сити Холла» ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы «Пикник».

По последним официальным данным от Следственного комитета РФ, погибли 60 человек, число жертв может увеличиться.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан решительно осуждает террористический акт в Москве.

Источник: Zakon.kz


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