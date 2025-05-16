Надзирательницу арестовали за секс с заключенным

В Великобритании молодая надзирательница Морган Фарр Варни оказалась в центре громкого скандала, связанного с неуместными отношениями с заключенным. Суд приговорил 24-летнюю сотрудницу тюрьмы HMP Lindholme, расположенной в графстве Саут-Йоркшир, к 10 месяцам заключения после того, как ее связь с осужденным была раскрыта антикоррупционной комиссией пишет Lada.kz со ссылкой на Daily Mirror.

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Подозрения возникли у коллег Варни, когда они заметили, что девушка слишком часто общается с одним из заключенных. В ходе проверки антикоррупционная комиссия обнаружила записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как Варни прогуливается с заключенным по территории тюрьмы, а затем скрывается с ним в подсобном помещении.

При обыске камеры заключенного были найдены любовные письма, предположительно отправленные Варни, а у нее дома — аналогичные послания от осужденного. Несмотря на перевод в другое исправительное учреждение после начала расследования, Варни продолжала поддерживать связь со своим возлюбленным, что окончательно подтвердило подозрения следователей.

Сломанная карьера и признание на допросе

Во время допроса девушка призналась, что "искренне влюбилась", из-за чего и нарушила служебные правила, поставив под угрозу свою карьеру и личную жизнь. Теперь Варни предстоит провести почти год в тюрьме, которую она когда-то охраняла.

Ранее сообщалось о другом случае, когда сотрудница лондонской тюрьмы оказалась под судом за неэтичное поведение на государственной службе, поддерживая сразу два романа с заключенными.