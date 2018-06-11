О ходе реконструкции дороги у рынка «РусКаз» в Актау рассказали в подрядной организации

Фото Рашида Исмагилова
Работы на кольцевом участке, по словам Сержана Кусаинова, планируют завершить в указанный ранее срок — в июле.
- На кольцевом участке дороги расставлены все бордюры. Непосредственно на кольце во всех траншеях, где проходят канализационные и трубы водоснабжения, установлены защитные кожухи. От кольцевого участка в сторону магазина «Ер косай» начались работы по расширению дороги. Ведётся фрезеровка старого асфальта. Работы идут в две смены. Стараемся завершить реконструкцию в указанный срок. Техники и финансирования достаточно, никаких проблем у нас нет, - сказал Сержан Кусаинов.
Напомним, на ремонт дороги возле рынка «РусКаз» выделено 584 миллиона 640 тысяч тенге из местного бюджета.
Два с половиной километра дороги будут реконструировать семь месяцев. Жители Актау пожаловались на медленный ремонт дороги.
- На кольцевом участке дороги расставлены все бордюры. Непосредственно на кольце во всех траншеях, где проходят канализационные и трубы водоснабжения, установлены защитные кожухи. От кольцевого участка в сторону магазина «Ер косай» начались работы по расширению дороги. Ведётся фрезеровка старого асфальта. Работы идут в две смены. Стараемся завершить реконструкцию в указанный срок. Техники и финансирования достаточно, никаких проблем у нас нет, - сказал Сержан Кусаинов.
Видео предоставил Сержан Кусаинов
Напомним, на ремонт дороги возле рынка «РусКаз» выделено 584 миллиона 640 тысяч тенге из местного бюджета.
Два с половиной километра дороги будут реконструировать семь месяцев. Жители Актау пожаловались на медленный ремонт дороги.