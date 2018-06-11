«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 11 Июня
+27...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 333.8 KZT
  • €1 = 393.48 KZT
  • 1 RUB = 5.33 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Золотое кольцо Актау

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 17:43

Просмотров: 741

О ходе реконструкции дороги у рынка «РусКаз» в Актау рассказали в подрядной организации

Завершаются работы по переносу кабелей напряжением в 10 тысяч вольт. Начались работы по расширению дороги до магазина «Ер Косай» в 22 микрорайоне. Об этом рассказал Сержан Кусаинов, заместитель директора ТОО «Ақжол+К».

Фото Рашида Исмагилова
Работы на кольцевом участке, по словам Сержана Кусаинова, планируют завершить в указанный ранее срок — в июле.

- На кольцевом участке дороги расставлены все бордюры. Непосредственно на кольце во всех траншеях, где проходят канализационные и трубы водоснабжения, установлены защитные кожухи. От кольцевого участка в сторону магазина «Ер косай» начались работы по расширению дороги. Ведётся фрезеровка старого асфальта. Работы идут в две смены. Стараемся завершить реконструкцию в указанный срок. Техники и финансирования достаточно, никаких проблем у нас нет, - сказал Сержан Кусаинов.


Видео предоставил Сержан Кусаинов




Напомним, на ремонт дороги возле рынка «РусКаз» выделено 584 миллиона 640 тысяч тенге из местного бюджета.

Два с половиной километра дороги будут реконструировать семь месяцев. Жители Актау пожаловались на медленный ремонт дороги.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Дорога у рынка


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Satuk (Посетители) Сегодня, 18:49
Шикарная будет развязка и я наконец таки перестану игнорировать это направление как раньше,мне и домой так удобнее и вообще. Раньше ехать было противно при движении в 11 мкр целая проблема,жду новую дорогу.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 18:05
Надо уложить асфальт на самом кольце, а потом отрабатывать, поочередно, одно направление от кольца: или сверху вниз или в сторону дач.
Таким образом можно открыть движение автотранспорта хоть в одном направлении. car
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика