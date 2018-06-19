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ЛАДА.kz » Золотое кольцо Актау

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 16:27

Просмотров: 969

Участок кольцевой дороги у рынка «РусКаз» в Актау готовят к укладке асфальта

Работы обещают начать до конца этой недели. Об этом сообщил Сержан Кусаинов, заместитель директора ТОО «Ақжол+К».

Фото Рашида Исмагилова
Фрезерование старого дорожного полотна, по словам Сержана Кусаинова, завершено.

- Работы ведутся по плану. В конце недели планируем начать укладку нового асфальта. Он будет состоять из двух слоев: первый слой, толщина которого шесть сантиметров - это крупнозернистое асфальтобетонное покрытие. Второй слой толщиной четыре сантиметра - мелкозернистое покрытие, - сообщил Сержан Кусаинов.



Напомним, 9 апреля текущего года в Актау начался ремонт и расширение автодороги №9 у рынка в 23 микрорайоне.

Завершить его строители планируют в ноябре.

Торговцы попросили ремонтировать дороги по периметру рынка в 23 микрорайоне Актау поэтапно.

Жители Актау пожаловались на медленный ремонт дороги у рынка «РусКаз».

На ремонт выделено 584 миллиона 640 тысяч тенге из местного бюджета.


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Золотое кольцо 19 июня 2018


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 19:17
7-10 kúnniń ishinde bitetinine úmittenemin.
 
 

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