Участок кольцевой дороги у рынка «РусКаз» в Актау готовят к укладке асфальта

Фото Рашида Исмагилова
Фрезерование старого дорожного полотна, по словам Сержана Кусаинова, завершено.
- Работы ведутся по плану. В конце недели планируем начать укладку нового асфальта. Он будет состоять из двух слоев: первый слой, толщина которого шесть сантиметров - это крупнозернистое асфальтобетонное покрытие. Второй слой толщиной четыре сантиметра - мелкозернистое покрытие, - сообщил Сержан Кусаинов.
Напомним, 9 апреля текущего года в Актау начался ремонт и расширение автодороги №9 у рынка в 23 микрорайоне.
Завершить его строители планируют в ноябре.
Торговцы попросили ремонтировать дороги по периметру рынка в 23 микрорайоне Актау поэтапно.
Жители Актау пожаловались на медленный ремонт дороги у рынка «РусКаз».
На ремонт выделено 584 миллиона 640 тысяч тенге из местного бюджета.
- Работы ведутся по плану. В конце недели планируем начать укладку нового асфальта. Он будет состоять из двух слоев: первый слой, толщина которого шесть сантиметров - это крупнозернистое асфальтобетонное покрытие. Второй слой толщиной четыре сантиметра - мелкозернистое покрытие, - сообщил Сержан Кусаинов.
Напомним, 9 апреля текущего года в Актау начался ремонт и расширение автодороги №9 у рынка в 23 микрорайоне.
Завершить его строители планируют в ноябре.
Торговцы попросили ремонтировать дороги по периметру рынка в 23 микрорайоне Актау поэтапно.
Жители Актау пожаловались на медленный ремонт дороги у рынка «РусКаз».
На ремонт выделено 584 миллиона 640 тысяч тенге из местного бюджета.