Вероятность успеха составляла 20 процентов: «КазМунайГаз» подтвердил закрытие нефтеразведочного проекта на Каспии

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В казахстанской национальной компании прокомментировали информацию, в которой говорилось, что «Лукойл» и «КазМунайГаз» закрывают совместный нефтеразведочный проект на Каспии.
- Геологоразведка всегда подразумевает наличие определенного уровня вероятности обнаружения, то есть всегда присутствует риск обнаружить запасы углеводородов по итогам бурения скважин ниже ожидаемого уровня, либо и вовсе получить «сухую» скважину. «Женис» — геологоразведочный оффшорный нефтегазовый проект. Реализуется через Оператора ТОО «Женис Оперейтинг» с долями участия 50/50 совместно с ТОО «Лукойл Казахстан Апстрим». Вероятность успеха на момент оценки и начала реализации проекта составляла 20 процентов. Для проведения геологоразведочных работ и уточнения перспективности участка были привлечены инвестиции Партнера (в лице компании «Лукойл») по механизмам кэрри-финансирования. Кэрри-финансирование подразумевает 100 процентов инвестиций со стороны Партнёра-участника проекта на этапе геологоразведки и компенсации этих расходов уже на этапе будущей добычи. В случае неуспешности этапа геологоразведки данные расходы не возмещаются. К сожалению, бурение поисково-разведочной скважины на структуре «Женис» подтвердило отсутствие заполнения ловушки углеводородами. Геологический риск реализовался. При этом результаты работ помогли уточнить информацию о строении недр в пределах данного осадочного бассейна для корректировки стратегии дальнейшего геологического поиска по другим проектам КМГ, - говорится в сообщении компании.
Ранее сообщалось, что совместная компания ТОО «Женис Оперейтинг» сворачивает работу и готовится к ликвидации. Пробуренная разведочная скважина оказалась «сухой», инвестор решил не тратить деньги на бурение следующих, а вернуть контрактную территорию государству, информировало издание Ratel.kz.
- Геологоразведка всегда подразумевает наличие определенного уровня вероятности обнаружения, то есть всегда присутствует риск обнаружить запасы углеводородов по итогам бурения скважин ниже ожидаемого уровня, либо и вовсе получить «сухую» скважину. «Женис» — геологоразведочный оффшорный нефтегазовый проект. Реализуется через Оператора ТОО «Женис Оперейтинг» с долями участия 50/50 совместно с ТОО «Лукойл Казахстан Апстрим». Вероятность успеха на момент оценки и начала реализации проекта составляла 20 процентов. Для проведения геологоразведочных работ и уточнения перспективности участка были привлечены инвестиции Партнера (в лице компании «Лукойл») по механизмам кэрри-финансирования. Кэрри-финансирование подразумевает 100 процентов инвестиций со стороны Партнёра-участника проекта на этапе геологоразведки и компенсации этих расходов уже на этапе будущей добычи. В случае неуспешности этапа геологоразведки данные расходы не возмещаются. К сожалению, бурение поисково-разведочной скважины на структуре «Женис» подтвердило отсутствие заполнения ловушки углеводородами. Геологический риск реализовался. При этом результаты работ помогли уточнить информацию о строении недр в пределах данного осадочного бассейна для корректировки стратегии дальнейшего геологического поиска по другим проектам КМГ, - говорится в сообщении компании.
Ранее сообщалось, что совместная компания ТОО «Женис Оперейтинг» сворачивает работу и готовится к ликвидации. Пробуренная разведочная скважина оказалась «сухой», инвестор решил не тратить деньги на бурение следующих, а вернуть контрактную территорию государству, информировало издание Ratel.kz.