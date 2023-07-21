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ЛАДА.kz » Бизнес

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 10:11

Просмотров: 1051

Марат Орманов покинул пост в АО «КазТрансОйл» и должность в «КазМунайГаз»

Марат Орманов по собственной инициативе решил уйти с должности главы совета директоров АО «КазТрансОйл». Также прекращены его полномочия в должности директора департамента транспортировки и логистики нацкомпании «КазМунайГаз». Об этом сообщает Telegram-канал «Нефть и Газ Казахстана».

Марат Орманов
Выпускник Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища Марат Орманов известен тем, что в течение 15 лет (2005-2020) возглавлял национальную судоходную компанию «КазМорТрансФлот», дочернее предприятие «КазМунайГаза», сообщает Telegram-канал «Нефть и Газ Казахстана».

Именно при нем КМТФ построил шесть нефтеналивных танкеров, которые перевозили нефть Кумколя, Тенгиза и Актюбинской группы месторождений по направлению Актау-Баку.

В январе 2023 года в ходе визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в ОАЭ подписано соглашение о создании совместного предприятия между КМТФ и «International Maritime Investments», по заказу которого были построены и 4 июля в г. Галац (Румыния) спущены на воду два новых нефтеналивных танкера: «Taraz» и «Liwa».

Напомним, ранее стало известно, что Марат Орманов по собственной инициативе решил уйти с должности главы совета директоров АО «КазТрансОйл». Он планировал оставить эту должность 17 июля 2023 года, сообщалось на сайте компании.



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