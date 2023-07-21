Марат Орманов покинул пост в АО «КазТрансОйл» и должность в «КазМунайГаз»

Марат Орманов
Выпускник Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища Марат Орманов известен тем, что в течение 15 лет (2005-2020) возглавлял национальную судоходную компанию «КазМорТрансФлот», дочернее предприятие «КазМунайГаза», сообщает Telegram-канал «Нефть и Газ Казахстана».
Именно при нем КМТФ построил шесть нефтеналивных танкеров, которые перевозили нефть Кумколя, Тенгиза и Актюбинской группы месторождений по направлению Актау-Баку.
В январе 2023 года в ходе визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в ОАЭ подписано соглашение о создании совместного предприятия между КМТФ и «International Maritime Investments», по заказу которого были построены и 4 июля в г. Галац (Румыния) спущены на воду два новых нефтеналивных танкера: «Taraz» и «Liwa».
Напомним, ранее стало известно, что Марат Орманов по собственной инициативе решил уйти с должности главы совета директоров АО «КазТрансОйл». Он планировал оставить эту должность 17 июля 2023 года, сообщалось на сайте компании.
Именно при нем КМТФ построил шесть нефтеналивных танкеров, которые перевозили нефть Кумколя, Тенгиза и Актюбинской группы месторождений по направлению Актау-Баку.
В январе 2023 года в ходе визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в ОАЭ подписано соглашение о создании совместного предприятия между КМТФ и «International Maritime Investments», по заказу которого были построены и 4 июля в г. Галац (Румыния) спущены на воду два новых нефтеналивных танкера: «Taraz» и «Liwa».
Напомним, ранее стало известно, что Марат Орманов по собственной инициативе решил уйти с должности главы совета директоров АО «КазТрансОйл». Он планировал оставить эту должность 17 июля 2023 года, сообщалось на сайте компании.
Оставьте свой комментарий первым.