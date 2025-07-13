Война за причал: администрация яхт-клуба «Бриз» обвиняет полицию Актау в бездействии

Попытка сторонних судов прорваться к причалам клуба наносит материальный ущерб клубу и добросовестным арендаторам. Администрация общественного объединения «Бриз» обратилась в прокуратуру Актау с жалобой на бездействие работников полиции, передает Lada.kz .

Причал яхт-клуба Бриз в Актау. Снимок с камеры видеонаблюдения

Администрация общественного объединения «Бриз» подала в прокуратуру Актау жалобу на бездействие сотрудников полиции. Ниже приведены факты правонарушений, о которых сообщают заявители:

24 июня к причалу прорвались два судна, одно из которых снесло систему контроля доступа. Заявление в полицию сначала принимать отказались, но сделали это после длительных препирательств.

25 июня сотрудники некой опергруппы совместно с одним из нарушителей сняли устройство ограничения доступа, и в результате захватчики заняли чужие места. Из-за этого арендаторы были вынуждены ставить свои суда на якорь в море.

27 июня одиннадцать судов-неарендаторов собрались без навигационных огней в районе входа в акваторию и заблокировали проход судам арендаторов объединения, создав аварийную ситуацию.

Каких-либо мер по пресечению противоправных действий сотрудниками полиции предпринято не было.

28 июня глубокой ночью несколько человек на двух маломерных судах вновь обрезали тросы систем контроля доступа в охраняемую зону. В результате арендаторам был нанесён ущерб — они не смогли пришвартоваться на своих местах и понесли убытки из-за недополученной прибыли.

9 июля ночью два человека в балаклавах на маломерном судне снова срезали тросы системы контроля доступа.

10 июля утром причал вновь оказался заблокированным незаконно пришвартовавшимися судами, что снова нанесло ущерб добросовестным арендаторам.

Это краткий перечень правонарушений, зафиксированных за короткий промежуток времени.

По оценке заявителей, действиями нарушителей клубу был нанесён ущерб в размере 1 485 000 тенге. Ещё больший ущерб, по их словам, понесли арендаторы причала.

Сотрудники объединения считают, что все действия были заранее спланированы и скоординированы одним заинтересованным лицом, представляющим предпринимателей-неарендаторов и состоящим в сговоре с сотрудниками полиции.

«Мы четыре раза подавали заявления в управление полиции, по которым так и не получили никакого ответа. Сотрудники не запрашивали фото- и видеоматериалы, а также другие доказательства противоправных действий, которые у нас имеются.

26 июня в управлении полиции прошло совещание с участием сотрудников акимата, однако никаких официальных заявлений или комментариев по этой ситуации не последовало.

Поэтому мы предполагаем, что серия правонарушений произошла по предварительному сговору сотрудников полиции с предпринимателями, не состоящими с нами в договорных отношениях, с целью захвата причала», — резюмируют заявители.

Все данные судов, замеченных в этих действиях, имеются у сотрудников ОО «Яхт-клуб Бриз». Администрация объединения требует:

провести проверку в отношении сотрудников полиции по фактам, изложенным в жалобе;

квалифицировать их действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

принять меры по пресечению незаконных действий;

установить виновных лиц и возбудить в их отношении административные или уголовные производства в соответствии с характером совершённых деяний;

обеспечить соблюдение законных прав общественного объединения и предпринимателей, осуществляющих деятельность на основании договорных соглашений.

Отметим, что прокатный бизнес на водных транспортных средствах является «лакомым куском», и именно поэтому между предпринимателями идет борьба за место у причала, буквально за место под солнцем. Дело даже дошло до членовредительства. Сложившаяся ситуация представляет собой прямую угрозу для предпринимателей, работающих в рамках правового поля. Она ставит под сомнение саму возможность ведения бизнеса в Мангистауской области, а также несёт риски для безопасности отдыхающих, поскольку перевозками занимаются судовладельцы, игнорирующие требования безопасной эксплуатации водного транспорта.

Ранее редакция Lada.kz публиковала материалы, связанные с действиями прокатчиков-«дикарей», однако управление полиции так и не предоставило никаких разъяснений.