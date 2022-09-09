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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:43

Просмотров: 1104

Тариф на электроэнергию для потребителей Актау вырос на девять процентов: причины повышения озвучили энергетики

Тариф на электроэнергию для жителей Актау и Мунайлинского района вырос на девять процентов, для юридических лиц - на 20 процентов. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил Бердибек Картбаев, руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Бердибек Картбаев объяснил причину изменения тарифа по региону. По его словам, с 1 сентября 2022 года цены на услуги по предоставлению электроэнергии для жителей Актау и Мунайлинского района (с учётом налога на добавленную стоимость) увеличились с 17,88 тенге до 19,49 тенге, или на девять процентов, для юридических лиц с 19,96 тенге до 23,95 тенге или 20 процентов, для бюджетных учреждений с 22,12 тенге до 76,92 тенге или 247,7 процента.

Тариф на электроэнергию для потребителей Актау вырос на девять процентов: причины повышения озвучили энергетики


- Для жителей Жанаозена тариф вырос - с 21,03 тенге до 22,09 тенге, или на пять процентов, для юридических лиц с 28,57 тенге до 28,86 тенге, или на один процент, для бюджетных учреждений - с 28,57 тенге до 33,94 тенге, или 18,8 процентов, - сказал Бердибек Картбаев.

Рост стоимости электроэнергии коснулся и населения Тупкараганского, Каракиянского, Мангистауского и Бейнеуского районов. Для физических лиц он составил - с 18,86 тенге до 19,49 тенге или 3,3 процента, для юридических лиц с 27,14 тенге до 28,86 тенге или 6,3 процента, для бюджетных учреждений - с 27,14 тенге до 46,59 тенге или 71,7 процента.

По словам Картбаева, причиной роста тарифов стало повышение цен на товарный газ и материалы, необходимые для выработки электроэнергии.

- Как вы знаете, в Мангистауской области энергопроизводящей организацией является ТОО «МАЭК-Казатомпром». Повышен предельный тариф на производство электроэнергии на 1 квт/час - с 13,76 тенге до 15,59 тенге или 13,3 процента. Данная цена утверждена приказом министра энергетики РК от 30.06.2022 года №226 «О внесении изменения в приказ министра энергетики РК от 14.12.2018 года №514 «Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию». Тем временем, энергопередающие и поставляющие энергию предприятия региона, АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» и ТОО «Мангыстау Жарык», оказались в затруднительном положении. Поэтому они также написали заявление в департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Мангистауской области о повышении своих тарифов, - сказал Бердибек Картбаев.

Руководитель управления энергетики также отметил, что в области увеличилась общая задолженность потребителей за электроэнергию, которая составляет около 10 миллиардов тенге.

- У ТОО «МАЭК-Казатомпром» есть необходимость в модернизации оборудования, если данные работы не будут выполнены, то в ближайшем будущем это может привести к остановке предприятия, что, в свою очередь, негативно отразится на обеспечении населения Актау питьевой водой, светом и теплом, - отметил Бердибек Картбаев.

Тариф на электроэнергию для потребителей Актау вырос на девять процентов: причины повышения озвучили энергетики


Руслан Бектемиров, заместитель генерального директора по экономике и финансам ТОО «МАЭК-Казатомпром», рассказал о причинах повышения тарифов.

- В настоящее время газ, доля которого в себестоимости производства электроэнергии занимает более 60 процентов, и материалы, необходимые для производства энергии, подорожали. В этом году наши расходы выросли в два раза по сравнению с прошлым годом. Кроме того, как известно, сотрудники требовали повышение заработной платы. Этого не было в наших планах, но в итоге пришлось увеличить зарплату производственного персонала на 30 процентов. Информация о том, что из-за износа оборудования в стране «МАЭК» повысил цены, не соответствует действительности. Основные причины я озвучил, - прокомментировал Руслан Бектемиров.

Руководитель АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» Айдар Махамбет подчеркнул, что компания не поднимала тарифы для населения и бюджетных организаций, были повышения только для юридических лиц после того, как ТОО «МАЭК-Казатомпром» поднял цены на энергоресурсы.

Жандос Салимов, руководитель департамента по регулированию естественных монополий Мангистауской области сообщил, что жалоб в связи с повышением тарифа от жителей поступило много.

Тариф на электроэнергию для потребителей Актау вырос на девять процентов: причины повышения озвучили энергетики


- До сих пор у жителей остаются вопросы. Во-первых, цены энергопроизводящего учреждения утверждены Министерством энергетики РК. Причины были озвучены. Остальные поставщики и снабженческие учреждения подали нам заявки на изменение тарифа. Соответственно, изменены конечные тарифы на электроэнергию. В связи с этим были рассмотрены заявки на корректировку тарифа для энергопередающих и энергоснабжающих организаций, - сказал Жандос Салимов.

Напомним, тариф для потребителей вырос с 1 сентября в Мангистау.



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Комментарии ( 1 )

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 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:15
Уберите это пятое колесо - ТОО «Мангыстау Жарык» и это позволит сократить расходы на этих дармоедов не имеющих ничего кроме калькулятора.
Какую электроэнергию они передают?
 
 

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