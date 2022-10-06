Техническая ошибка: жителям Актау пришли квитанции за вывоз мусора по новому тарифу

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Вчера, 5 октября, жителям Актау пришли квитанции за сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов (ТБО). Горожане сразу заметили, что в квитанциях ТОО «Caspiy Operating» выставил счета уже по новому тарифу 450 тенге без НДС (налог на добавленную стоимость) на человека и 504 тенге с НДС.
В ТОО «Caspiy Operating» прокомментировали жалобу горожан.
- К сожалению, произошла техническая ошибка. Приносим свои извинения жителям Актау и обязуемся в следующем месяце сделать перерасчет. То есть, в этом месяце горожане могут оплатить имеющуюся квитанцию по новому тарифу (504 тенге), в ноябре мы посчитаем по старому тарифу (250 тенге), - сообщили в компании.
Напомним, в Актау установлен новый тариф на вывоз мусора - 450 тенге без НДС и 504 тенге с НДС. Тариф согласовали в городском маслихате. Далее его должны вынести на согласование в Министерство юстиции. Примерно, эта процедура займет 20 дней. К концу текущего месяца новый тариф вступит в силу.
В ТОО «Caspiy Operating» прокомментировали жалобу горожан.
- К сожалению, произошла техническая ошибка. Приносим свои извинения жителям Актау и обязуемся в следующем месяце сделать перерасчет. То есть, в этом месяце горожане могут оплатить имеющуюся квитанцию по новому тарифу (504 тенге), в ноябре мы посчитаем по старому тарифу (250 тенге), - сообщили в компании.
Напомним, в Актау установлен новый тариф на вывоз мусора - 450 тенге без НДС и 504 тенге с НДС. Тариф согласовали в городском маслихате. Далее его должны вынести на согласование в Министерство юстиции. Примерно, эта процедура займет 20 дней. К концу текущего месяца новый тариф вступит в силу.
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