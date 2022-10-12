Тёпленькая пошла! В Актау запущена циркуляция тепловых сетей

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Акиматом Актау принято решение с 08:00 часов 11 октября поставить магистральные тепловые сети города на циркуляцию.
- В настоящее время работники обслуживающих компаний (КСК, ОСИ) должны осуществить циркуляцию через тепловые узлы концевых домов по ветке теплосети и подтвердить готовность и циркуляции без подключения системы отопления с 09:00 часов 12 октября, - сообщили в акимате Актау.
Напомним, отопление в городе планируют включить 15 октября 2022 года.
- В настоящее время работники обслуживающих компаний (КСК, ОСИ) должны осуществить циркуляцию через тепловые узлы концевых домов по ветке теплосети и подтвердить готовность и циркуляции без подключения системы отопления с 09:00 часов 12 октября, - сообщили в акимате Актау.
Напомним, отопление в городе планируют включить 15 октября 2022 года.
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