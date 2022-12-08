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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:32

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ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: в пяти микрорайонах Актау на два часа временно отключали отопление

В связи с аварийным порывом на тепловых сетях временно на два часа отключали отопление в 7, 7А, 9, 14 и 15 микрорайонах. На данный момент теплоснабжение восстановлено. Об этом заявили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Работы на месте порыва теплосети
В пресс-службе коммунального предприятия сообщили, что по указанным в рассылке горожанами адресам было временное ограничение.

- На данный момент проведено переключение, теплоснабжение восстановлено. Передали телефонограмму обслуживающим организациям на подключение тепловых узлов. Под ограничением остались следующие дома в 7 микрорайоне: 1, 2, 3, 21, 22, 23, 24, 17, здание «Балбабек», Куколный театр, детский сад № 23. Ведутся ремонтные работы. Ориентировочно до 20:00 часов теплоснабжение будет возобновлено, - сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Напомним, сегодня, 8 декабря, произошел порыв на теплотрассе возле дома №21 в 7 микрорайоне.

В социальной сети жители Актау сообщают, что детские сады, школы, магазины и жилые дома в 7, 7А, 9, 14 и 15 микрорайонах остались без отопления.

В сообщении горожан говорилось, что в связи с порывом на теплосети по адресу 7-21 отключается теплосеть, под ограничением: 7 микрорайон полностью; 7А микрорайон ЖК «Три короны»; 9 микрорайон: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 22, 25, 28, 29, 30 дома, ДК 29, СШ №11, ТЦ «Ардагер», музей, здание «Народный банк», «Хозблок»; 9А микрорайон PR; 14 микрорайон: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 33А,34, 34А, 39, 40, 41 дома, ДК 43, СШ №1, «Хозбок»; 15 микрорайон: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11А, 11Б, 12А, 12Б, 13, 13Б, 18, 18А, 19, 21, 26, 26, 27, 28, 64, 64А, 66, 66А дома, СШ № 24, ДК 58, КНС 10, магазин «Нұр».



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