«Наводнение» в кулинарии: владелец заведения до сих пор откачивает воду в Актау

- Трубопровод уже старый и не один раз его пробивало. Есть вероятность, что произойдет повторный порыв, - говорит владелец заведения.

По словам хозяина кулинарии, в здании №54 в 3 микрорайоне работники «КЖСА» не стали менять трубопровод, а лишь заварили дыру. На просьбу предоставить ему мотопомпу и откачать из подвала воду в «КЖСА» сообщили, что они ее не имеют.Работники кулинарии сначала собирали воду в ведра, различные пластиковые емкости и выливали. Собрав 300 литров воды, она не заканчивалась. Хозяину кулинарии знакомые посоветовали самому приобрести шланг и насос на случай повторного потопа.В итоге был приобретен шланг за девять тысяч тенге и насос за 32 тысячи тенге. Воду откачивают до сих пор.К слову, в кухне произошло смещение плиток. Часть из них потрескалась. Для оценки полного ущерба необходимо привлекать специалиста.Напомним, инцидент произошел вчера вечером.В октябре прошлого года подвал кулинарии подвергся такому же потопу.