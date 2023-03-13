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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:30

Просмотров: 752

«Наводнение» в кулинарии: владелец заведения до сих пор откачивает воду в Актау

Хозяин кулинарии рассказал о последствиях потопа.

Кадр видео
По словам хозяина кулинарии, в здании №54 в 3 микрорайоне работники «КЖСА» не стали менять трубопровод, а лишь заварили дыру. На просьбу предоставить ему мотопомпу и откачать из подвала воду в «КЖСА» сообщили, что они ее не имеют.

- Трубопровод уже старый и не один раз его пробивало. Есть вероятность, что произойдет повторный порыв, - говорит владелец заведения.


Работники кулинарии сначала собирали воду в ведра, различные пластиковые емкости и выливали. Собрав 300 литров воды, она не заканчивалась. Хозяину кулинарии знакомые посоветовали самому приобрести шланг и насос на случай повторного потопа.

В итоге был приобретен шланг за девять тысяч тенге и насос за 32 тысячи тенге. Воду откачивают до сих пор.

«Наводнение» в кулинарии: владелец заведения до сих пор откачивает воду в Актау


К слову, в кухне произошло смещение плиток. Часть из них потрескалась. Для оценки полного ущерба необходимо привлекать специалиста.

Напомним, инцидент произошел вчера вечером.

В октябре прошлого года подвал кулинарии подвергся такому же потопу.




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