Трещина в жилом доме Актау напугала жильцов

Фото пользователя Сети
Жители дома №71 во 2 микрорайоне пожаловались на состояние здания. Они запечатлели на фото трещину на торце жилого дома.
- Прошу принять меры по устранению проблемы. Прошу надлежащие органы заострить на этом внимание! – поделился один из жителей дома.
В городском акимате прокомментировали ситуацию. Как оказалось, дом уже включен в перечень жилых зданий для проведения технической экспертизы.
- Составляются соответствующие документы. На следующей неделе они будут представлены на конкурс, после чего будут выполнены работы в соответствии с результатами тендера, - пояснили в городской администрации.
Напомним, ранее сообщалось, что житель 20 дома в 9 микрорайоне пожаловался на то, что плита, закрывающая подвал в доме, практически отвалилась. В подвал дома образовался свободный доступ, который стал привлекать бомжей.
- Прошу принять меры по устранению проблемы. Прошу надлежащие органы заострить на этом внимание! – поделился один из жителей дома.
В городском акимате прокомментировали ситуацию. Как оказалось, дом уже включен в перечень жилых зданий для проведения технической экспертизы.
- Составляются соответствующие документы. На следующей неделе они будут представлены на конкурс, после чего будут выполнены работы в соответствии с результатами тендера, - пояснили в городской администрации.
Напомним, ранее сообщалось, что житель 20 дома в 9 микрорайоне пожаловался на то, что плита, закрывающая подвал в доме, практически отвалилась. В подвал дома образовался свободный доступ, который стал привлекать бомжей.