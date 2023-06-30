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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 17:44

Просмотров: 955

Трещина в жилом доме Актау напугала жильцов

Состояние дома жильцы запечатлели на фото. В городской администрации сообщили, что жилое здание включено в список объектов для проведения технической экспертизы.

Фото пользователя Сети
Жители дома №71 во 2 микрорайоне пожаловались на состояние здания. Они запечатлели на фото трещину на торце жилого дома.

Трещина в жилом доме Актау напугала жильцов


- Прошу принять меры по устранению проблемы. Прошу надлежащие органы заострить на этом внимание! – поделился один из жителей дома.

В городском акимате прокомментировали ситуацию. Как оказалось, дом уже включен в перечень жилых зданий для проведения технической экспертизы.

- Составляются соответствующие документы. На следующей неделе они будут представлены на конкурс, после чего будут выполнены работы в соответствии с результатами тендера, - пояснили в городской администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что житель 20 дома в 9 микрорайоне пожаловался на то, что плита, закрывающая подвал в доме, практически отвалилась. В подвал дома образовался свободный доступ, который стал привлекать бомжей.



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Комментарии ( 2 )

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  • Шевченко 81
 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:22
Уже давно назрела проблема ремонта ветхого жилья, но ничего не делается для ее решения.
Ждем беды?
Экспертиза, тендер (объявляется за месяц до проведения), потом окажется, что в бюджете деньги на это не запланированы, дождемся очередной сессии депутатов чтобы откорректировать бюджет и т.д. по кругу...
А там уже и новый бюджет надо принимать и опять то же самое.
 
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  • Ingul
 OpenSuser (Посетители) Сегодня, 18:44
Разваливаются потихоньку "галёрки" 60х годов в нижних микрорайонах. У нас весь лестничный пролёт с 3го по 1й этаж ходуном ходил - укрепили П-образными конструкциями из швеллеров. Я не знаю, то ли на растворе экономили тогда, то ли уже от старости, он рассыпается в руках как песок.
 
 

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