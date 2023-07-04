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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 11:50

Просмотров: 567

Свидетельствует о критической изношенности инфраструктуры: Больше миллиарда потерял за полгода «Мангистаумунайгаз» из-за сбоев электричества

Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев посетил Атырауский нефтеперерабатывающий завод и ознакомился с ходом восстановительных работ после вынужденной остановки в результате отключения подачи электроэнергии со стороны МАЭК, сообщает пресс-служба КМГ.

Магзум Мирзагалиев посетил Атырауский нефтеперерабатывающий завод
После ознакомления с восстановительными работами Магзум Мирзагалиев провел селекторное совещание в режиме видеоконференцсвязи с руководителями дочерних организаций КМГ, полностью либо частично приостановивших операционную деятельность по причине сбоев подачи электроэнергии.

В частности, в совещании приняли участие представители газохимического завода по производству полипропилена «KPI inc», АО «КазТрансОйл», ТОО «Магистральный Водовод», АО «Мангистаумунайгаз», АО «Эмбамунайгаз», АО «Каражанбасмунай» и АО «Озенмунайгаз». Они выступили с докладами о текущей ситуации на объектах и принимаемых мерах по устранению последствий отключения электроэнергии.

В ходе обсуждения руководством нефтедобывающих активов была отмечена регулярность сбоев в подаче электроэнергии, что серьезно сказывается на эффективности добычной деятельности и выполнении плановых показателей.

- Этот инцидент вызвал такой общественный резонанс, потому что АНПЗ находится в черте города, и граждане видели выброс углеводородного газа на факелы. В то же время на наших месторождениях только за последние полгода произошло 11 таких отключений. Общая численность остановленных скважин составила 13 тысяч, а упущенная финансовая выгода только по предварительным подсчетам достигает 5 млрд. тенге, - сказал генеральный директор АО «Озенмунайгаз» Нұрдаулет Қилыбай.

В ходе совещания также было озвучено, что только за последние 2,5 года по всему периметру нефтегазодобывающих активов КМГ общий недобор нефти в результате отключений электроэнергии составил 279 тыс. тонн, а консолидированная упущенная финансовая выгода с учетом затрат на восстановительные работы превышает 60 млрд тенге.

В 2023 году общее количество отключений электроэнергии на месторождениях КМГ составило 153 раза, что привело к недобору в добыче нефти в 75 тыс. тонн.

- Мы наблюдаем устойчивую динамику роста числа сбоев в подаче электроэнергии. Если с 2017 по 2019 гг. наша компания по этой причине потеряла в добыче 3700 тонн нефти, то с 2021 по 2023 гг. этот показатель вырос до 45 тыс. тонн. За вчерашний день наши потери составили 2.5 тыс. тонн нефти. На сегодня мы имеем высокие риски срыва исполнения Производственной программы, - отметил в своем выступлении генеральный директор АО «Каражанбасмунай» Нурсеит Союнов.

В свою очередь, генеральный директор АО «Мангистаумунайгаз» Мурат Мустафаев заметил, что потери компании из-за сбоев в поставках электричества за 6 месяцев 2023 года (1 млрд 267 млн тенге) превышают объем потерь за два предыдущих года. По его словам, это свидетельствует о критической изношенности инфраструктуры энергосистем.

В завершение мероприятия М.Мирзагалиев поручил руководителям дочерних организаций КМГ обеспечить переход производственных процессов в штатный режим по мере постепенного увеличения подачи электроэнергии.

- Прошу взять на контроль соблюдение всех необходимых технологических регламентов для обеспечения безопасности персонала и недопущения сверхнормативных нагрузок на оборудование, - заключил он.

В КМГ отмечают, что несмотря на инцидент, Атырауский НПЗ продолжает отгрузку нефтепродуктов из имеющихся запасов. Так, в резервуарах завода на сегодняшний день имеется 26 тыс. тонн автобензина, 34 тыс. тонн дизтоплива, 1500 тонн сжиженного нефтяного газа, 6 тыс. тонн авиакеросина. Этих объемов хватает для семи дней стабильной отгрузки.

Напомним, ранее в компании сообщили, что ограничения по предприятиям Мангистауской области на сегодняшний день составляют порядка 30%, или 45 мВт.



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