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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:38

Просмотров: 444

Ремонт энергоблока №1 на МАЭК в Актау завершён

Об окончании ремонтных работ энергоблока №1 на ТЭС сообщили в пресс-службе ТОО «МАЭК».

Фото автора
Ремонтные работы энергоблока №1 на ТЭС ТОО «МАЭК» завершены. В 04:11 утра 9 июля блок включили в работу. Днем в 15:25 его загрузили до 150 МВт.

В настоящий момент суммарная генерация комбината составляет 565 МВт. ТОО «МАЭК» обеспечивает электроэнергией нашу область с выдачей мощности 36 МВт в Атырауский регион.

Стоит отметить, что ограничений по снабжению энергоресурсами бытовых потребителей Актау и населенных пунктов области нет.

Напомним, 3 июля на ТЭС ТОО «МАЭК» произошла вынужденная остановка энергоблока №1 из-за резкого увеличения подпитки на котле. Ремонтные работы проводились круглосуточно силами работников МАЭК. 



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Комментарии ( 2 )

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AQTAUman (Посетители) Сегодня, 21:37
Вот только рано хлопать в ладошки applause надо дождаться хотя бы 3 суток,а то буквально на днях Лада отрапортовала о запуске или перезапуске энергоблока 1, а он потом снова вышел из строя не выдержав то ли нагрузки то ли стыда podzatylnik ..как в одном знаменитом хите пелось Безнадёга..у меня знакомый который работает на вахте в Тенгиз вообще жаловался на бесконечные отключения электроэнергии на Тенгизе в особенности в вахтовых городках там сейчас температура запредельная столбик термометра держится выше 50 градусной отметки и это только в тени,а на поверхности земли так вообще сковородка хоть яичницу жарь все 60 градусов адского пекла и жары...и к всех там на слуху,что произошла авария в промышленном объеме на МАЭКе но уже в региональном масштабе с ограничением и отключением подачи электроэнергии на Атырау и Атыраускую область...так,что всем надо призадуматься,что если не построят с нуля новый энергокомбинат с новыми ТЭЦ то в дальнейшем уповать только на один МАЭК будет бессмысленно ибо он сейчас на ладан дышит!!!
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 20:45
Слава Богу!
Только фото к публикации не к месту, это опреснительные установки.
Но ладно, простим Ладу. uhmylka
 
 

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