Ремонт энергоблока №1 на МАЭК в Актау завершён

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Ремонтные работы энергоблока №1 на ТЭС ТОО «МАЭК» завершены. В 04:11 утра 9 июля блок включили в работу. Днем в 15:25 его загрузили до 150 МВт.
В настоящий момент суммарная генерация комбината составляет 565 МВт. ТОО «МАЭК» обеспечивает электроэнергией нашу область с выдачей мощности 36 МВт в Атырауский регион.
Стоит отметить, что ограничений по снабжению энергоресурсами бытовых потребителей Актау и населенных пунктов области нет.
Напомним, 3 июля на ТЭС ТОО «МАЭК» произошла вынужденная остановка энергоблока №1 из-за резкого увеличения подпитки на котле. Ремонтные работы проводились круглосуточно силами работников МАЭК.
В настоящий момент суммарная генерация комбината составляет 565 МВт. ТОО «МАЭК» обеспечивает электроэнергией нашу область с выдачей мощности 36 МВт в Атырауский регион.
Стоит отметить, что ограничений по снабжению энергоресурсами бытовых потребителей Актау и населенных пунктов области нет.
Напомним, 3 июля на ТЭС ТОО «МАЭК» произошла вынужденная остановка энергоблока №1 из-за резкого увеличения подпитки на котле. Ремонтные работы проводились круглосуточно силами работников МАЭК.