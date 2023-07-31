Спустя четыре дня в многоэтажке Актау появилась вода

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Питьевая вода в квартирах дома №33 появилась в ночь на 31 июля.
За содействие люди благодарят заместителя директора «КЖСА» Исляма Усенова.
Напомним, жители многоэтажки с четверга были лишены питьевой воды.
- Причину установили работники «КЖСА». Оказалось, что сотрудниками КСК был неправильно настроен насос, - сообщили жители дома.
За содействие люди благодарят заместителя директора «КЖСА» Исляма Усенова.
Напомним, жители многоэтажки с четверга были лишены питьевой воды.
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