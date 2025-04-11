Прощай, горячая вода! Начался сезон ремонта трубопровода в Актау и тазиков у горожан

Сегодня, 11 апреля, в Актау завершился отопительный сезон. Вместе с отоплением в Актау отключили и горячую воду. Ждать ли горячую воду летом, рассказали в ГКП «Каспий жылу, су арнасы», передает Lada.kz .

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В Telegram-чате акимата Мангистауской области разгорелись жаркие споры среди жителей города. Многие выражают недовольство тем, что вместе с завершением отопительного сезона была отключена и горячая вода.

Некоторые горожане отметили, что раньше в Актау горячая вода подавалась даже в летний период.

Редакция Lada.kz решила снова обратиться в ГКП «Каспий жылу, су арнасы», чтобы выяснить, будет ли горячая вода летом.

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что на данный момент полностью отключены как подача, так и обратка горячего водоснабжения из-за реконструкции теплосети в 3Б микрорайоне.

Там будет меняться магистральный трубопровод. В планах рассматривается вариант включить подачу горячей воды через верхнюю зону, но пока это не точно, поскольку в верхней зоне тоже есть участки, где будет проводиться реконструкция сети. Вопрос еще открыт, и пока мы ищем решение. Таким образом, пока мы не можем точно утверждать, что горячей воды не будет весь летний период. Это делается с целью предотвратить проблемы зимой, так что нужно устранить все неисправности сейчас, когда есть время. Мы стараемся подготовиться к следующему отопительному сезону заранее, – отметили в коммунальной службе.

Напомним, сегодня, 11 апреля, в Актау завершился отопительный сезон.

Ранее сообщалось, что в 2025 году сразу после завершения отопительного сезона начнётся реконструкция 10 км магистральных тепловых сетей. Работы планируется полностью завершить к сентябрю, до начала следующего отопительного периода.

Тогда в управлении энергетики и ЖКХ региона заявили кореспонденду редакции, что с началом второго этапа реконструкции магистральных тепловых сетей в Актау отключат горячую воду.