Уровень износа тепловых сетей снизится в Актау

В этом году на территории города системно реализуются работы по обновлению магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, что снизит их уровень износа, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Согласно плану, в прошлом году было обновлено 11,5 километра теплотруб, в этом году начались работы по реконструкции еще 10 километров.

По словам руководителя отдела развития энергетики управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области Нурсултана Болатова, после полного завершения проекта уровень изношенности тепловых сетей в городе снизится с 79 до 75%.

В городе общая протяженность теплосети составляет 560 километров. В 2024 году начались работы по обновлению изношенных магистральных тепловых сетей. Согласно плану, до конца года будет обновлено 22 километра труб. На сегодняшний день выполнено 25% от запланированного объёма. Ожидается, что работы по обновлению будут полностью завершены до начала отопительного сезона, - сообщил Нурсултан Болатов.

В настоящее время строительно-монтажные работы ведутся на 17 участках по четырем направлениям. В работах задействованы более 30 единиц спецтехники и около 150 рабочих.

Кроме того, реализуется проект по реконструкции тепловых сетей в нижних микрорайонах 3А, 3Б и в Больничном городке. Инженер подрядного ТОО «АстанаИнжкомстрой» Берик Ахметов сообщил, что после завершения проекта жители будут обеспечены качественным теплом и чистой горячей водой.

В рамках данного проекта старые стальные трубы демонтируются и заменяются современными полимерными трубами диаметром от 32 до 225 миллиметров. Трассы трубопроводов будут спроектированы заново, а система теплоснабжения будет реализована по четырехтрубной схеме через центральный тепловой пункт. В период строительства было создано 155 временных рабочих мест.

Стоит отметить, что в прошлом году впервые за 50 лет в Актау было отремонтировано 11,5 километра магистральной теплосети. Также полностью устранены 375 дефектов, выявленных в отопительный сезон 2024-2025 года.

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