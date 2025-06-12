Более 30 тысяч деревьев обещают высадить в Мангистау

Вопрос озеленения обсудили в ходе совещания в Мангистауском областном акимате. Руководитель регионального управления природных ресурсов и регулирования природопользования Сабит Дуйсекенов сообщил, что в этом году в регионе высадили порядка 15 тысяч саженцев, передает Lada.kz .

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По словам Сабита Дуйсекенова, согласно плану этого года, в населенных пунктах запланировано высадить 31 568 деревьев, 45% работ уже выполнено. Остальные саженцы высадят до конца года.

Еще 4200 саженцев зеленых насаждений высадили в ходе экологической акции.

Чиновники обсудили и санитарное состояние региона. В результате проведенного в прошлом году космического мониторинга выявлено 68 несанкционированных точек выброса отходов, 64 из которых ликвидированы. По заявкам жителей региона была проведена очистка территорий, в ходе которой вывезено 3 540 тонн бытовых и строительных отходов.

В этом направлении недавно были проведены работы по санитарной очистке в районе озера «Малая Оймаша», откуда вывезли 540 тонн крупногабаритного мусора, - рассказал Сабит Дуйсекенов.

На сегодняшний день рекультивация хвостохранилища «Кошкар-Ата» временно приостановлена, разрабатывается новый проект биологической рекультивации с учетом рекомендаций профильного министерства. Отметим, что стоимость старого проекта составляла 15,5 млрд тенге. Этих средств не хватило – стоимость росла, а площадь рекультивации сокращалась. В 2022 году стало известно, что для успешного завершения проекта он должен подорожать с 17,5 до 49,5 млрд тенге.