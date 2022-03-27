Певец из Актау удачно стартовал на шоу «Голос Казахстана. Дети»

Армен Саакян на проекте «Голос Казахстана. Дети»
На подготовку к конкурсу у 14-летнего исполнителя Армена Саакяна ушло порядка двух недель. Для исполнения он выбрал песню «Аныз ару».
Первый тур слепых прослушиваний для Армена обернулся благополучно - к нему повернулись три наставника. Он успешно прошел в следующий тур, который запланирован в мае.
Какую композицию исполнит Армен во втором туре - пока неизвестно, так как песню для него будут выбирать наставники проекта.
Поддержать юного исполнителя можно, поставив лайк и прокомментировав его выступление в YouTube, а также на странице Армена в Instagram.
Напомним, в 2020 году Армен Саакян стал обладателем гран-при V сезона национального детского песенного конкурса «Бала даусы» и получил путевку в Диснейленд.
На международном детском вокальном конкурсе-фестивале «Baqytty Bala» в 2021 году он завоевал второе место и получил 350 тысяч тенге.
Первый тур слепых прослушиваний для Армена обернулся благополучно - к нему повернулись три наставника. Он успешно прошел в следующий тур, который запланирован в мае.
- Спасибо моим родителям, что они есть, моим родственникам и педагогу. Песня «Аныз ару» очень сложная. Был короткий срок, но, я думаю, что смог показать себя и раскрыть свою душу, как и хотел, - поделился Армен Саакян.
Какую композицию исполнит Армен во втором туре - пока неизвестно, так как песню для него будут выбирать наставники проекта.
Поддержать юного исполнителя можно, поставив лайк и прокомментировав его выступление в YouTube, а также на странице Армена в Instagram.
Напомним, в 2020 году Армен Саакян стал обладателем гран-при V сезона национального детского песенного конкурса «Бала даусы» и получил путевку в Диснейленд.
На международном детском вокальном конкурсе-фестивале «Baqytty Bala» в 2021 году он завоевал второе место и получил 350 тысяч тенге.
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