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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:51

Просмотров: 1348

Певец из Актау удачно стартовал на шоу «Голос Казахстана. Дети»

Юный талант Армен Саакян прошел первый тур шоу «Голос Казахстана. Дети» («Qazaqstan Dauysy. Балалар»).

Армен Саакян на проекте «Голос Казахстана. Дети»
На подготовку к конкурсу у 14-летнего исполнителя Армена Саакяна ушло порядка двух недель. Для исполнения он выбрал песню «Аныз ару».

Первый тур слепых прослушиваний для Армена обернулся благополучно - к нему повернулись три наставника. Он успешно прошел в следующий тур, который запланирован в мае.

- Спасибо моим родителям, что они есть, моим родственникам и педагогу. Песня «Аныз ару» очень сложная. Был короткий срок, но, я думаю, что смог показать себя и раскрыть свою душу, как и хотел, - поделился Армен Саакян.


Какую композицию исполнит Армен во втором туре - пока неизвестно, так как песню для него будут выбирать наставники проекта.

Поддержать юного исполнителя можно, поставив лайк и прокомментировав его выступление в YouTube, а также на странице Армена в Instagram.



Напомним, в 2020 году Армен Саакян стал обладателем гран-при V сезона национального детского песенного конкурса «Бала даусы» и получил путевку в Диснейленд.

На международном детском вокальном конкурсе-фестивале «Baqytty Bala» в 2021 году он завоевал второе место и получил 350 тысяч тенге.



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