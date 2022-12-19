Мышиный король и современные танцы: в Актау подвели итоги года по программе ArtSport

В Актау подвели итоги года по программе ArtSport
Выступление юных талантов предваряло награждение поставщиков услуг по программе ArtSport. Магомед Куруглиев, мастер спорта международного класса по вольной борьбе, заслуженный тренер Республики Казахстан и Манарбек Бисекенов, чемпион мира по самбо среди ветеранов, вручили почетные грамоты руководителям секций и творческих студий.
Согласно данным официального сайта программы в Мангистауской области насчитывается 223 спортивных секций и более 280 творческих кружков. О том, как записать своего ребенка в «клуб по интересам» и что представляет собой программа ArtSport, можно прочитать здесь.
В концертной программе «Итоги года» выступило более 100 детей в возрасте от 5 до 17 лет.
В Актау подвели итоги года по программе ArtSport
В Актау подвели итоги года по программе ArtSport
В Актау подвели итоги года по программе ArtSport
В Актау подвели итоги года по программе ArtSport
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