Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 19 Декабря
+8...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 468.56 KZT
  • €1 = 497.56 KZT
  • 1 RUB = 7.3 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Культура

Ярослав А.Брэм

Опубликовано: Сегодня, 10:00

Просмотров: 442

Мышиный король и современные танцы: в Актау подвели итоги года по программе ArtSport

В Актау воскресным днём «Дом дружбы» стал на время домом талантов. Сотни детей, продемонстрировали свои спортивные и творческие таланты в концертной программе «Итоги года».

В Актау подвели итоги года по программе ArtSport
Мышиный король и современные танцы: в Актау подвели итоги года по программе ArtSport


Выступление юных талантов предваряло награждение поставщиков услуг по программе ArtSport. Магомед Куруглиев, мастер спорта международного класса по вольной борьбе, заслуженный тренер Республики Казахстан и Манарбек Бисекенов, чемпион мира по самбо среди ветеранов, вручили почетные грамоты руководителям секций и творческих студий.

Мышиный король и современные танцы: в Актау подвели итоги года по программе ArtSport


Согласно данным официального сайта программы в Мангистауской области насчитывается 223 спортивных секций и более 280 творческих кружков. О том, как записать своего ребенка в «клуб по интересам» и что представляет собой программа ArtSport, можно прочитать здесь.

Мышиный король и современные танцы: в Актау подвели итоги года по программе ArtSport


В концертной программе «Итоги года» выступило более 100 детей в возрасте от 5 до 17 лет.

Мышиный король и современные танцы: в Актау подвели итоги года по программе ArtSport

В Актау подвели итоги года по программе ArtSport

Мышиный король и современные танцы: в Актау подвели итоги года по программе ArtSport

В Актау подвели итоги года по программе ArtSport

Мышиный король и современные танцы: в Актау подвели итоги года по программе ArtSport

В Актау подвели итоги года по программе ArtSport

Мышиный король и современные танцы: в Актау подвели итоги года по программе ArtSport

В Актау подвели итоги года по программе ArtSport

Мышиный король и современные танцы: в Актау подвели итоги года по программе ArtSport



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика