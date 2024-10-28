Снятый в Мангистау фильм о голодоморе презентовали в Сети

Кинокартину «Қызыл орамал» (Красный платок), бесплатный показ которой прошел на этой неделе в КДК имени Абая, опубликовали в Youtube.

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Премьера фильма, режиссером которого является Канат Майлыбаев, собрала почти полный зал.

Зрителей не оставила равнодушными проникновенная игра актеров, которых проводили овациями.

Я как будто окунулся в ту эпоху. Смотрел на одном дыхании. Была внезапная концовка, теперь ожидаем второй части, - говорит зритель Ермухан.

В это воскресенье, 27 октября, режиссер опубликовал фильм на YouTube и надеется на положительную реакцию.

Напомним, съемки фильма начались в июле этого года. По их завершении режиссер планировал бесплатный показ, но почти месяц чиновники отказывали ему, при этом конкретных и весомых причин не называли. Спустя время аким города все-таки одобрил показ фильма.