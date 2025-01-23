Археолог Андрей Астафьев рассказал о величайшей тайне Мангистау

Фото: кадр видео

Известный археолог Андрей Астафьев на своём YouTube-канале «Сокровища великой пустоши» опубликовал видео под названием «Такого в Казахстане больше нигде нет!».

В своем выпуске археолог рассказал о комплексе искусственных мегалитических сооружений.

Сегодня наше путешествие к самому необычному и просто уникальному историческому объекту Казахстана. Можете поверить мне на слово – нигде подобного вы не увидите. Я вам покажу величайшую тайну Мангистау – комплекс искусственных мегалитических сооружений, расположенных в местности на побережье залива. Несмотря на свою мистическую привлекательность, этот объект является малоприметным и находится в стороне от основных туристических маршрутов, - говорит археолог.

Андрей Астафьев поделился информацией о мегалитах, распространённых во всем мире, и отметил, то, что находится на мангистауской земле, не относится ни к каким-либо известным категориям сооружений.

Это целые системы каменных, казалось бы, хаотично нагромождённых плит. Кажется, что это очередные неземные шутки природы этого удивительного края. Но не всё так просто, как кажется с первого взгляда. Впервые эти сооружения упоминает в отчетах советский археолог Лев Леонидович Галкин, руководитель Волго-Уральской археологической экспедиции, работавшей на Мангышлаке и Устюрте в конце семидесятых-восьмидесятых годах прошлого века. Если честно, я и сам не могу дать точного определения, что это такое. На первый взгляд, это каменный хаос из плит и блоков, уложенных в древности морским прибоем, - заявил археолог.

Сооружений пять, как сообщает археолог, сгруппированы на трёх террасированных уровнях древнего берега Каспийского моря на общей площади около четырех гектаров.

Главная особенность возведения мегалитических сооружений – это установка плит не вертикально, а под углом. Часто встречаются специальные упоры для высоких плит, чтобы уберечь их от падения. Это и есть главный признак рукотворности этих сооружений. Природа такие многократно повторяющиеся конструкции не создаёт. Второй признак искусственности я увидел на снимках, сделанных с дрона. Вокруг мегалитов хорошо видны участки удаления обнажения естественного скального основания. Это говорит о том, что каменные плиты не приносили издалека, а выламывали на месте возведения конструкции, - отметил археолог.

Андрей Астафьев подчеркнул, что все его наблюдения не дали сколько-нибудь разумной информации, позволяющей понять предназначение этих сооружений.

Это и является великой загадкой Мангистауской земли. Пожалуй, единственное, в чем я точно удостоверился, это в том, что мегалиты созданы людьми в очень глубокой древности. Я надеюсь, что когда-нибудь эта тайна будет раскрыта, а пока нам остаётся только восхищаться великим трудолюбием и усердием наших далёких предков, - отметил археолог.

Ранее археолог Андрей Астафьев рассказывал о городище Кызылкала. А также о том, что Актау – самый древний город Казахстана.

В 2020 году специалист встречался с ширакши и узнал придания об одном из святых Мангистау – Султан Эпе.

Андрей Астафьев также нашёл в области древнейший торговый ремесленный центр, а затем показал урочище Тамшалы в зимнем обличии.