Школьник из Актау прошёл в финал конкурса Baqytty Bala

Фото из архива Lada.kz
Мальчик из Актау Армен Саакян стал финалистом детского песенного конкурса Baqytty Bala, который проходит в Актобе.
В конкурсе могут принять участие дети из любых стран в возрасте от 10 до 16 лет включительно.
Как сообщили представители конкурса, финал пройдёт с 7 по 11 августа.
Напомним, в прошлом году Армен Саакян взял Гран-при детского песенного конкурса «Бала дауысы».
В мае он выпустил клип для своей первой авторской композиции «Бала тілегі» (Желание ребёнка).
В конкурсе могут принять участие дети из любых стран в возрасте от 10 до 16 лет включительно.
Как сообщили представители конкурса, финал пройдёт с 7 по 11 августа.
Напомним, в прошлом году Армен Саакян взял Гран-при детского песенного конкурса «Бала дауысы».
В мае он выпустил клип для своей первой авторской композиции «Бала тілегі» (Желание ребёнка).
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