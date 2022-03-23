Крымские сосны высадили на месте погибших тополей в Актау: кто займется уходом?

Фото предоставили в областном акимате
Напротив ЖК «Green Park» в 17 микрорайоне высадили около 40 деревьев.
Саженцы крымских сосен были выращены в Ботаническом саду. Привиты у нас в городе, акклиматизировались.
Директор ботанического сада Акжунус Иманбаева заверила, что будет контролировать рост и всхожесть деревьев, а также алгоритм ухода за ними.
На прошлой неделе на этом месте велись работы по выдалбливанию спецтехникой лунок.
Напомним, внезапную посадку деревьев напротив ЖК «Green Park» в 17 микрорайоне в сентябре 2020 года горожане связали со скорым визитом высокопоставленных лиц.
В городском акимате тогда отмечали, что посадка деревьев осуществлялась по намеченному плану.
На следующий день после высадки на деревьях уже начала засыхать листва.
В мае прошлого года половина высаженных тополей погибла.
А в сентябре они вовсе исчезли из лунок.
Тогда в городском акимате объяснили, почему убрали саженцы.
Саженцы крымских сосен были выращены в Ботаническом саду. Привиты у нас в городе, акклиматизировались.
Директор ботанического сада Акжунус Иманбаева заверила, что будет контролировать рост и всхожесть деревьев, а также алгоритм ухода за ними.
На прошлой неделе на этом месте велись работы по выдалбливанию спецтехникой лунок.
Напомним, внезапную посадку деревьев напротив ЖК «Green Park» в 17 микрорайоне в сентябре 2020 года горожане связали со скорым визитом высокопоставленных лиц.
В городском акимате тогда отмечали, что посадка деревьев осуществлялась по намеченному плану.
На следующий день после высадки на деревьях уже начала засыхать листва.
В мае прошлого года половина высаженных тополей погибла.
А в сентябре они вовсе исчезли из лунок.
Тогда в городском акимате объяснили, почему убрали саженцы.