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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:39

Просмотров: 190

Крымские сосны высадили на месте погибших тополей в Актау: кто займется уходом?

Кто будет контролировать уход за высаженными крымскими соснами, рассказали в городской администрации.

Фото предоставили в областном акимате
Напротив ЖК «Green Park» в 17 микрорайоне высадили около 40 деревьев.

Крымские сосны высадили на месте погибших тополей в Актау: кто займется уходом?


Саженцы крымских сосен были выращены в Ботаническом саду. Привиты у нас в городе, акклиматизировались.

Крымские сосны высадили на месте погибших тополей в Актау: кто займется уходом?


Директор ботанического сада Акжунус Иманбаева заверила, что будет контролировать рост и всхожесть деревьев, а также алгоритм ухода за ними.

Крымские сосны высадили на месте погибших тополей в Актау: кто займется уходом?


На прошлой неделе на этом месте велись работы по выдалбливанию спецтехникой лунок.



Напомним, внезапную посадку деревьев напротив ЖК «Green Park» в 17 микрорайоне в сентябре 2020 года горожане связали со скорым визитом высокопоставленных лиц.

В городском акимате тогда отмечали, что посадка деревьев осуществлялась по намеченному плану.

На следующий день после высадки на деревьях уже начала засыхать листва.

В мае прошлого года половина высаженных тополей погибла.

А в сентябре они вовсе исчезли из лунок.

Тогда в городском акимате объяснили, почему убрали саженцы.




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Комментарии ( 2 )

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  • Richo
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  • Ingul
 Дизель (Посетители) Сегодня, 10:57
Цитата: 12-й регион
Директор ботанического сада Акжунус Иманбаева заверила, что будет контролировать рост и всхожесть деревьев, а также алгоритм ухода за ними.

Назвался груздем---полезай в кузов


Хотелось БЫ!, знать ГДЕ?!, у этого груздя имеется вообще ЛИ, "ботанический сад" в городе которым она "заведует". И!, место ЕГО!, расположения?...

Ну что!, гребанём по барыгам и хапугам, за 30 летний развал СССР..
 
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  • Дизель
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 10:45
Директор ботанического сада Акжунус Иманбаева заверила, что будет контролировать рост и всхожесть деревьев, а также алгоритм ухода за ними.

Назвался груздем---полезай в кузов
 
 

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