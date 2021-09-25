Акимат Актау назвал причину вырубки саженцев тополей

- Несмотря на это, тополя стали высыхать из-за почвы, так как она каменистая из-за скальных пород известняка. Неблагоприятные климатические условия тоже сыграли свою роль - саженцы дальше стали высыхать. Совместно с сотрудниками Ботанического сада было принято решение убрать высохшие тополя, - заявили в акимате.



