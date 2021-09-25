Акимат Актау назвал причину вырубки саженцев тополей

Вместо тополей лишь лунки
Как уверяют чиновники, при посадке саженцев в сентябре прошлого года были использованы минеральные и органические удобрения. А полив саженцев производился на должном уровне.
Напомним, внезапную посадку деревьев в сентябре 2020 года горожане связали со скорым визитом высокопоставленных лиц.
В городском акимате тогда отмечали, что посадка деревьев осуществлялась по намеченному плану.
На следующий день после высадки на деревьях уже начала засыхать листва.
В мае этого года половина высаженных тополей погибла.
А в сентябре они вовсе исчезли из лунок.
- Несмотря на это, тополя стали высыхать из-за почвы, так как она каменистая из-за скальных пород известняка. Неблагоприятные климатические условия тоже сыграли свою роль - саженцы дальше стали высыхать. Совместно с сотрудниками Ботанического сада было принято решение убрать высохшие тополя, - заявили в акимате.
Напомним, внезапную посадку деревьев в сентябре 2020 года горожане связали со скорым визитом высокопоставленных лиц.
В городском акимате тогда отмечали, что посадка деревьев осуществлялась по намеченному плану.
На следующий день после высадки на деревьях уже начала засыхать листва.
В мае этого года половина высаженных тополей погибла.
А в сентябре они вовсе исчезли из лунок.