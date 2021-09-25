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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:26

Просмотров: 536

Акимат Актау назвал причину вырубки саженцев тополей

В городском акимате объяснили, почему убрали саженцы напротив ЖК «Green Park» в 17 микрорайоне.

Вместо тополей лишь лунки
Как уверяют чиновники, при посадке саженцев в сентябре прошлого года были использованы минеральные и органические удобрения. А полив саженцев производился на должном уровне.

- Несмотря на это, тополя стали высыхать из-за почвы, так как она каменистая из-за скальных пород известняка. Неблагоприятные климатические условия тоже сыграли свою роль - саженцы дальше стали высыхать. Совместно с сотрудниками Ботанического сада было принято решение убрать высохшие тополя, - заявили в акимате.


Напомним, внезапную посадку деревьев в сентябре 2020 года горожане связали со скорым визитом высокопоставленных лиц.

В городском акимате тогда отмечали, что посадка деревьев осуществлялась по намеченному плану.

На следующий день после высадки на деревьях уже начала засыхать листва.

В мае этого года половина высаженных тополей погибла.

А в сентябре они вовсе исчезли из лунок.





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Комментарии ( 3 )

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Борейчук Максим (Посетители) Сегодня, 18:12
Правее растут тополя, у них спросите как нужно)
 
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Кинст (Посетители) Сегодня, 17:57
Потому что безграмотные абсолютно бездари... В своё время целый цех озеленения был, где изучались саженцы, климат, состав и вид почвы и город утопал в зелени. А сейчас что.... Воткнули саженцы, а спустя год оказывается почва не та, климат не тот... И вообще, не то сажали... Только деньги на ветер выкинули
 
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  • Кинст
  • axel070
  • diger
 Андpей (Посетители) Сегодня, 17:44
Посадить всех кто принимал решение о посадке тополей там.
 
 

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