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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:26

Просмотров: 447

Под клубами дыма: Сельчане в Мангистау жалуются на запах гари

Сельчане просят акима региона разобраться с проблемой.

Кадр видео
Как говорят жители села Мангистау, в местной организации по сбору металла постоянно сжигают отходы. Клубы чёрного едкого дыма рассеиваются над селом, что доставляет неудобства для сельчан. Люди уже обращались в эту организацию, но бесполезно. На месте были лишь работники, руководство отсутствовало. Номер начальства им не предоставляют.

В местной администрации Мунайлинского района, по словам сельчан, им ничем не помогли, а перенаправили жалобу в департамент экологии и акимат.

- Они сжигают в любое удобное для них время. Сегодня, к примеру, они решили сделать это под вечер. Иногда это происходит ночью. Почему всё проходит для них безнаказанно? Сколько можно на это закрывать глаза? Если они имеют власть и связи, это не говорит о том, что можно плевать на народ и делать всё, что хочется. Просим вмешаться в ситуацию акима области Нурлана Ногаева, - говорит жительница села Наргиз.


Lada.kz ожидает комментарий от компетентных органов.

Напомним, мусорные и строительные отходы горели на открытой территории производственной зоны №5 вечером 28 мая. Спасатели напомнили о мерах наказания за данное правонарушение.



Видео снято сегодня вечером 29 мая.



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