Под клубами дыма: Сельчане в Мангистау жалуются на запах гари

- Они сжигают в любое удобное для них время. Сегодня, к примеру, они решили сделать это под вечер. Иногда это происходит ночью. Почему всё проходит для них безнаказанно? Сколько можно на это закрывать глаза? Если они имеют власть и связи, это не говорит о том, что можно плевать на народ и делать всё, что хочется. Просим вмешаться в ситуацию акима области Нурлана Ногаева, - говорит жительница села Наргиз.

Видео снято сегодня вечером 29 мая.