Под клубами дыма: Сельчане в Мангистау жалуются на запах гари

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Как говорят жители села Мангистау, в местной организации по сбору металла постоянно сжигают отходы. Клубы чёрного едкого дыма рассеиваются над селом, что доставляет неудобства для сельчан. Люди уже обращались в эту организацию, но бесполезно. На месте были лишь работники, руководство отсутствовало. Номер начальства им не предоставляют.
В местной администрации Мунайлинского района, по словам сельчан, им ничем не помогли, а перенаправили жалобу в департамент экологии и акимат.
Lada.kz ожидает комментарий от компетентных органов.
Напомним, мусорные и строительные отходы горели на открытой территории производственной зоны №5 вечером 28 мая. Спасатели напомнили о мерах наказания за данное правонарушение.
В местной администрации Мунайлинского района, по словам сельчан, им ничем не помогли, а перенаправили жалобу в департамент экологии и акимат.
- Они сжигают в любое удобное для них время. Сегодня, к примеру, они решили сделать это под вечер. Иногда это происходит ночью. Почему всё проходит для них безнаказанно? Сколько можно на это закрывать глаза? Если они имеют власть и связи, это не говорит о том, что можно плевать на народ и делать всё, что хочется. Просим вмешаться в ситуацию акима области Нурлана Ногаева, - говорит жительница села Наргиз.
Lada.kz ожидает комментарий от компетентных органов.
Напомним, мусорные и строительные отходы горели на открытой территории производственной зоны №5 вечером 28 мая. Спасатели напомнили о мерах наказания за данное правонарушение.
Видео снято сегодня вечером 29 мая.
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