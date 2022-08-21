На едкий запах аммиака пожаловались жители Баскудука

Кадр из репортажа Хабар 24
Жители села Баскудук бьют тревогу, передаёт «Хабар 24». Говорят, последствия загрязнения воздуха на себе уже ощущают дети. Они страдают от заложенности носа и кожного зуда.
Село Баскудук находится в нескольких километрах от областного центра. Рядом с населённым пунктом, который относится к Мунайлинскому району, протекает арык для отвода канализационных вод. До этого по водной магистрали в хвостохранилище «Кошкар ата» сбрасывали только городские отходы. Но теперь к каналу подвели пластиковые трубы с близлежащих заводов, что негативно отразилось на экологической обстановке.
- Эта труба с «Казазота», про это в СМИ говорили. Через пластиковую трубу сюда сливают отходы аммиака, отсюда и запах, который отражается на нашем здоровье, - рассказал сельчанин Жалгас Онайбаев.
- Мой 12-летний сын не хочет выходить на улицу, говорит, кожа чешется. Постоянно чихает, закладывает нос. На руках появились болячки, - добавила ещё одна жительница села Гулсимай Боранбаева.
Место подведения пластиковой трубы до этого не раз обследовали экологи.
- Пробы, взятые на месте подведения пластиковых труб, показали превышение ионов амония и нетритов. Кроме того, в ходе мониторинга деятельности двух компаний было обнаружено превышение предельной нормы серы и аммиака, - прокомментировал Магжан Галымов, руководитель отдела Областного департамента экологии.
По словам специалистов, канал сегодня находится в частной собственности и отдан в аренду местному коммунальному предприятию и заводу «КазАзот». Однако, выяснилось, что разрешения на слив отходов у предприятия нет.
В 2020 году труба, подведенная к каналу, была демонтирована. Ответственных за это лиц оштрафовали на два миллиона тенге. Отдельный штраф в размере 14-ти миллионов тенге был уплачен за загрязнение окружающей среды.
Специалисты отмечают, что в скором времени в отношении нарушителей будет начата очередная проверка.
Ранее специалисты подтвердили загрязнение воздуха в Актау. В отношении нефтеперерабатывающей компании проводится внеплановая проверка.
Село Баскудук находится в нескольких километрах от областного центра. Рядом с населённым пунктом, который относится к Мунайлинскому району, протекает арык для отвода канализационных вод. До этого по водной магистрали в хвостохранилище «Кошкар ата» сбрасывали только городские отходы. Но теперь к каналу подвели пластиковые трубы с близлежащих заводов, что негативно отразилось на экологической обстановке.
- Эта труба с «Казазота», про это в СМИ говорили. Через пластиковую трубу сюда сливают отходы аммиака, отсюда и запах, который отражается на нашем здоровье, - рассказал сельчанин Жалгас Онайбаев.
- Мой 12-летний сын не хочет выходить на улицу, говорит, кожа чешется. Постоянно чихает, закладывает нос. На руках появились болячки, - добавила ещё одна жительница села Гулсимай Боранбаева.
Место подведения пластиковой трубы до этого не раз обследовали экологи.
- Пробы, взятые на месте подведения пластиковых труб, показали превышение ионов амония и нетритов. Кроме того, в ходе мониторинга деятельности двух компаний было обнаружено превышение предельной нормы серы и аммиака, - прокомментировал Магжан Галымов, руководитель отдела Областного департамента экологии.
По словам специалистов, канал сегодня находится в частной собственности и отдан в аренду местному коммунальному предприятию и заводу «КазАзот». Однако, выяснилось, что разрешения на слив отходов у предприятия нет.
В 2020 году труба, подведенная к каналу, была демонтирована. Ответственных за это лиц оштрафовали на два миллиона тенге. Отдельный штраф в размере 14-ти миллионов тенге был уплачен за загрязнение окружающей среды.
Специалисты отмечают, что в скором времени в отношении нарушителей будет начата очередная проверка.
Ранее специалисты подтвердили загрязнение воздуха в Актау. В отношении нефтеперерабатывающей компании проводится внеплановая проверка.
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