Горит камыш в Атырауской области: жителей Актау предупреждают о возможном появлении запаха гари

Иллюстративное фото из открытых источников
По данным ДЧС Атырауской области, 20 сентября в 08:57 часов в 40 км от посёлка Таскала на побережье Каспийского моря и на территории природного резервата «Акжайык» загорелся камыш. В связи с заболоченностью и непроходимостью тушение не было возможным, передаёт «Ак Жайык».
Сегодня, 21 сентября, сотрудники ДЧС установили предварительную площадь возгорания морского камыша в пригородном Кенозекском сельском округе (Таскала-1, Таскала-2, Таскала-3) - 60 гектаров. Также, в пресс-службе ДЧС сообщили, что ночью ветер был в сторону моря, поэтому возгорание в части горевшего участка самоликвидировалось.
Сегодня, 21 сентября, произошло возгорание на двух участках по 400 квадратных метров.
Журналисты Lada.kz предупреждают горожан о возможном появлении запаха гари в воздухе в Актау.
Напомним, ситуация с появлением запаха гари в результате горения камыша в Атырауской области возникает в Актау далеко не первый раз. В 2015 и 2019 в Астраханской и Атырауской областях горели камыши. По фото со спутника NASA было видно, что дым в город приносил ветер именно со стороны Астрахани и жители города ощущали сильный запах гари.
Сегодня, 21 сентября, сотрудники ДЧС установили предварительную площадь возгорания морского камыша в пригородном Кенозекском сельском округе (Таскала-1, Таскала-2, Таскала-3) - 60 гектаров. Также, в пресс-службе ДЧС сообщили, что ночью ветер был в сторону моря, поэтому возгорание в части горевшего участка самоликвидировалось.
Сегодня, 21 сентября, произошло возгорание на двух участках по 400 квадратных метров.
Журналисты Lada.kz предупреждают горожан о возможном появлении запаха гари в воздухе в Актау.
Напомним, ситуация с появлением запаха гари в результате горения камыша в Атырауской области возникает в Актау далеко не первый раз. В 2015 и 2019 в Астраханской и Атырауской областях горели камыши. По фото со спутника NASA было видно, что дым в город приносил ветер именно со стороны Астрахани и жители города ощущали сильный запах гари.
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