«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 21 Сентября
+25...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 478.26 KZT
  • €1 = 478.59 KZT
  • 1 RUB = 7.97 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:20

Просмотров: 2

Горит камыш в Атырауской области: жителей Актау предупреждают о возможном появлении запаха гари

В 40 км от посёлка Таскала в Атырауской области на побережье Каспийского моря и на территории природного резервата «Акжайык» загорелся камыш, сообщает «Ак Жайык».

Иллюстративное фото из открытых источников
По данным ДЧС Атырауской области, 20 сентября в 08:57 часов в 40 км от посёлка Таскала на побережье Каспийского моря и на территории природного резервата «Акжайык» загорелся камыш. В связи с заболоченностью и непроходимостью тушение не было возможным, передаёт «Ак Жайык».



Сегодня, 21 сентября, сотрудники ДЧС установили предварительную площадь возгорания морского камыша в пригородном Кенозекском сельском округе (Таскала-1, Таскала-2, Таскала-3) - 60 гектаров. Также, в пресс-службе ДЧС сообщили, что ночью ветер был в сторону моря, поэтому возгорание в части горевшего участка самоликвидировалось.

Сегодня, 21 сентября, произошло возгорание на двух участках по 400 квадратных метров.

Журналисты Lada.kz предупреждают горожан о возможном появлении запаха гари в воздухе в Актау.

Напомним, ситуация с появлением запаха гари в результате горения камыша в Атырауской области возникает в Актау далеко не первый раз. В 2015 и 2019 в Астраханской и Атырауской областях горели камыши. По фото со спутника NASA было видно, что дым в город приносил ветер именно со стороны Астрахани и жители города ощущали сильный запах гари.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика