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ЛАДА.kz » Экология

Опубликовано: Сегодня, 14:20

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В три раза больше нормы выпало осадков в Актау в октябре

В октябре дожди лили в три раза больше обычного, сообщили в центре общественных коммуникаций региона со ссылкой на «Казгидромет». В департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) отметили, что происшествий, связанных с выпадением осадков, в Мангистау не было.

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В конце октября выпадение осадков в регионе превысило норму в три раза. За месяц дождей налило 33,3 миллиметра. Месячная норма выпадения осадков в это время не превышает 13 миллиметров.

- При этом в первой декаде месяца осадков не было, во второй декаде выпало 4 миллиметра, и самая дождливая стала третья декада - 29 миллиметров, - рассказали в пресс-службе «Казгидромет».

Сотрудники ДЧС с 27 октября по 2 ноября совместно с местным исполнительным органом откачали почти шесть тысяч кубометров воды. В работах было задействовано в общей сложности 182 человека и 62 единицы техники.

По данным сайта rp5.kz, завтра 4 ноября, а также в субботу и воскресенье ожидается слабый дождь.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за дождя в Актау затопило улицы.

Михаил Одинцов



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