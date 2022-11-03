В три раза больше нормы выпало осадков в Актау в октябре

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В конце октября выпадение осадков в регионе превысило норму в три раза. За месяц дождей налило 33,3 миллиметра. Месячная норма выпадения осадков в это время не превышает 13 миллиметров.
- При этом в первой декаде месяца осадков не было, во второй декаде выпало 4 миллиметра, и самая дождливая стала третья декада - 29 миллиметров, - рассказали в пресс-службе «Казгидромет».
Сотрудники ДЧС с 27 октября по 2 ноября совместно с местным исполнительным органом откачали почти шесть тысяч кубометров воды. В работах было задействовано в общей сложности 182 человека и 62 единицы техники.
По данным сайта rp5.kz, завтра 4 ноября, а также в субботу и воскресенье ожидается слабый дождь.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за дождя в Актау затопило улицы.
Михаил Одинцов
- При этом в первой декаде месяца осадков не было, во второй декаде выпало 4 миллиметра, и самая дождливая стала третья декада - 29 миллиметров, - рассказали в пресс-службе «Казгидромет».
Сотрудники ДЧС с 27 октября по 2 ноября совместно с местным исполнительным органом откачали почти шесть тысяч кубометров воды. В работах было задействовано в общей сложности 182 человека и 62 единицы техники.
По данным сайта rp5.kz, завтра 4 ноября, а также в субботу и воскресенье ожидается слабый дождь.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за дождя в Актау затопило улицы.
Михаил Одинцов
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