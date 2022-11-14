Найденный на месторождении лебедь прибился к стае птиц на озере Караколь

Фото предоставили в инспекции лесного хозяйства и животного мира
Как сообщили в инспекции лесного хозяйства и животного мира, в середине озера Караколь между камышей много лебедей.
Птица успешно прибилась к стае и специалисты надеются, что она с ними приживется.
Напомним, застрявшего в соре лебедя нашли недалеко от месторождения Каражанбас.
Позже сотрудники инспекции лесного хозяйства отправились за птицей и забрали её для осмотра ветеринаром.
После совета специалистов института зоологии птицу выпустили на озеро Караколь.
Птица успешно прибилась к стае и специалисты надеются, что она с ними приживется.
Напомним, застрявшего в соре лебедя нашли недалеко от месторождения Каражанбас.
Позже сотрудники инспекции лесного хозяйства отправились за птицей и забрали её для осмотра ветеринаром.
После совета специалистов института зоологии птицу выпустили на озеро Караколь.
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