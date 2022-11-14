Министр экологии РК: Причиной гибели тюленей в Мангистау мог стать выброс сероводорода

Фото с сайта Центрально-Азиатского института экологических исследований
В ходе правительственного часа в мажилисе министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев ответил на вопросы мажилисменов о гибели тюленей на Каспий, передает inbusiness.kz.
- Седьмого ноября произошла гибель тюленей. Количество погибших тюленей достигло 141 туши. Были приняты сразу меры, создана комиссия всех государственных органов. Были проведены анализы, срезы для определения возраста, произвели вскрытие. И туши должны были утилизировать. Результаты анализов в течение месяца будут готовы, - сказал он.
Одно из предположений, по словам министра, возможно, был выброс сероводорода.
- Тюлени для забора кислорода выплывают, вдыхают и уплывают под воду обратно. Возможно, был какой-то выброс газа, который повлиял на гибель этих тюленей. По нашим данным в Каспии находятся более 300 тысяч особей тюленей. Мы ведем работу по образованию заказника, а также организации государственного института по проблемам Каспия и биоразнообразия, - резюмировал он.
Ранее комитет рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан сообщил, что на месте обнаружения погибших тюленей специалистами были отобраны пробы для определения вирусологического, бактериологического происхождения заболеваний, также для серологических, гормональных и токсикологических исследований. Предварительные результаты будут через месяц.
Напомним, 7 ноября 2022 года на береговой части Каспийского моря между Баутино и Форт-Шевченко обнаружены туши мертвых тюленей.
- Седьмого ноября произошла гибель тюленей. Количество погибших тюленей достигло 141 туши. Были приняты сразу меры, создана комиссия всех государственных органов. Были проведены анализы, срезы для определения возраста, произвели вскрытие. И туши должны были утилизировать. Результаты анализов в течение месяца будут готовы, - сказал он.
Одно из предположений, по словам министра, возможно, был выброс сероводорода.
- Тюлени для забора кислорода выплывают, вдыхают и уплывают под воду обратно. Возможно, был какой-то выброс газа, который повлиял на гибель этих тюленей. По нашим данным в Каспии находятся более 300 тысяч особей тюленей. Мы ведем работу по образованию заказника, а также организации государственного института по проблемам Каспия и биоразнообразия, - резюмировал он.
Ранее комитет рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан сообщил, что на месте обнаружения погибших тюленей специалистами были отобраны пробы для определения вирусологического, бактериологического происхождения заболеваний, также для серологических, гормональных и токсикологических исследований. Предварительные результаты будут через месяц.
Напомним, 7 ноября 2022 года на береговой части Каспийского моря между Баутино и Форт-Шевченко обнаружены туши мертвых тюленей.
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