Каспий продолжает мелеть в Мангистау

- Когда-то берег моря находился рядом с заброшенным рыбацким аулом Аксу (люди ушли отсюда аж в 1974 году). Сейчас вода постепенно уходит, оставляя за собой голый песок. Инспекторы из заповедника Кызылсай, ежедневно патрулирующие данную местность, говорят, что вода ушла от прежней береговой линии на 300 метров, - рассказал общественник.

По словам блогера, видео снято в районе некрополя Темир баба.Напомним, обмеление моря на актауском побережье запечатлели в фотоистории «Каспий моего детства... И как жить в Актау без моря»