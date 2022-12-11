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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:41

Просмотров: 722

Актауских «моржей» не останавливает обледеневший Каспий

Минусовая температура не стала помехой для купаний.

Кадр видео
На сегодня, 11 декабря, Каспий значительно обледенел.

Актауских «моржей» не останавливает обледеневший Каспий

Актауских «моржей» не останавливает обледеневший Каспий

Фото Александра Жарова


При этом в 2015 году площадь обледенения в городской черте была значительно больше.

Актауских «моржей» не останавливает обледеневший Каспий

Фото Александра Жарова


Столь нехарактерный для нашего города мороз не стал преградой для купаний местных экстремалов.

Решившего поплавать в ледяном Каспии мужчину сняли на видео сегодня в районе ДЮСШ по парусному спорту.



Видно, как он смело окунулся и прилег полежать в воде.

- До чего доводит дефицит воды в Актау, - пошутил автор видео.


На этом же месте искупался местный житель Ярослав Авраменко. Купания в зимний период для него уже стали традиционными.

- В городе нет горячей воды почти неделю. Многие мерзнут без отопления, но Ярослав не сдается и привыкает к новым суровым условиям жизни, - написано в посте.


Кстати, первое его погружение в холодный Каспий состоялось в начале осени 2017 года.




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