Актауских «моржей» не останавливает обледеневший Каспий

Кадр видео
На сегодня, 11 декабря, Каспий значительно обледенел.
При этом в 2015 году площадь обледенения в городской черте была значительно больше.
Столь нехарактерный для нашего города мороз не стал преградой для купаний местных экстремалов.
Решившего поплавать в ледяном Каспии мужчину сняли на видео сегодня в районе ДЮСШ по парусному спорту.
Видно, как он смело окунулся и прилег полежать в воде.
На этом же месте искупался местный житель Ярослав Авраменко. Купания в зимний период для него уже стали традиционными.
Кстати, первое его погружение в холодный Каспий состоялось в начале осени 2017 года.
Фото Александра Жарова
При этом в 2015 году площадь обледенения в городской черте была значительно больше.
Фото Александра Жарова
Столь нехарактерный для нашего города мороз не стал преградой для купаний местных экстремалов.
Решившего поплавать в ледяном Каспии мужчину сняли на видео сегодня в районе ДЮСШ по парусному спорту.
Видно, как он смело окунулся и прилег полежать в воде.
- До чего доводит дефицит воды в Актау, - пошутил автор видео.
На этом же месте искупался местный житель Ярослав Авраменко. Купания в зимний период для него уже стали традиционными.
- В городе нет горячей воды почти неделю. Многие мерзнут без отопления, но Ярослав не сдается и привыкает к новым суровым условиям жизни, - написано в посте.
Кстати, первое его погружение в холодный Каспий состоялось в начале осени 2017 года.
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