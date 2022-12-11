Актауских «моржей» не останавливает обледеневший Каспий

Фото Александра Жарова

Фото Александра Жарова

- До чего доводит дефицит воды в Актау, - пошутил автор видео.

- В городе нет горячей воды почти неделю. Многие мерзнут без отопления, но Ярослав не сдается и привыкает к новым суровым условиям жизни, - написано в посте.