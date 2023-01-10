Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 10 Января
-7...-9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.49 KZT
  • €1 = 493.52 KZT
  • 1 RUB = 6.65 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Экология

Опубликовано: Сегодня, 16:12

Просмотров: 1481

Для решения проблемы обмеления Каспия выделили более 98 миллиардов тенге

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана причинами обмеления Каспия назвали антропогенное изменение климата и средний приток воды из Волги.

Кадр видео
Главной причиной маловодности Каспийского моря, по данным минэкологии страны, является потепление климата, охватившее все северное полушарие планеты.

- В период с 2006 по 2020 годы на акваторию Каспийского моря выпадало наименьшее количество осадков, а процессы испарения были более интенсивные, к тому же, из-за серии маловодных лет в бассейне реки Волга средний приток воды также был наименьшим, - говорится в сообщении министерства.

Для решения этих проблем функционирует комиссия по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов, а также созданы рабочие группы по всем трансграничным рекам между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, в том числе по бассейну реки Жайык (Урал).

- Также в рамках комплексных планов социально-экономического развития Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей на 2021-2025 годы принимаются меры по улучшению водохозяйственной ситуации в Жайык-Каспийском бассейне. На мероприятия, проведённые в этот период, выделили более 98 миллиардов тенге. Стоит отметить, что и российской стороной принимаются аналогичные меры, - добавили в министерстве.

Напомним, масштабы обмеления Каспийского моря показал блогер из Актау.

Михаил Одинцов



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
OpenSuser (Посетители) Сегодня, 18:15
98 ярдов на взятку природе? К сожалению она взяток не берёт.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • K_e_k_s
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:24
принимаются меры по улучшению водохозяйственной ситуации


что за меры?
что именно улучшит ситуацию?
как то всё завуалированно как всегда.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • ЁмоЁ
  • K_e_k_s
  • NASA
  • БО
  • Жуков
  • мунайши73
  • OpenSuser
 fitter (Посетители) Сегодня, 16:20
Нашли очередную отличную кормушку angry
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика