Для решения проблемы обмеления Каспия выделили более 98 миллиардов тенге

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Главной причиной маловодности Каспийского моря, по данным минэкологии страны, является потепление климата, охватившее все северное полушарие планеты.
- В период с 2006 по 2020 годы на акваторию Каспийского моря выпадало наименьшее количество осадков, а процессы испарения были более интенсивные, к тому же, из-за серии маловодных лет в бассейне реки Волга средний приток воды также был наименьшим, - говорится в сообщении министерства.
Для решения этих проблем функционирует комиссия по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов, а также созданы рабочие группы по всем трансграничным рекам между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, в том числе по бассейну реки Жайык (Урал).
- Также в рамках комплексных планов социально-экономического развития Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей на 2021-2025 годы принимаются меры по улучшению водохозяйственной ситуации в Жайык-Каспийском бассейне. На мероприятия, проведённые в этот период, выделили более 98 миллиардов тенге. Стоит отметить, что и российской стороной принимаются аналогичные меры, - добавили в министерстве.
Напомним, масштабы обмеления Каспийского моря показал блогер из Актау.
Михаил Одинцов
- В период с 2006 по 2020 годы на акваторию Каспийского моря выпадало наименьшее количество осадков, а процессы испарения были более интенсивные, к тому же, из-за серии маловодных лет в бассейне реки Волга средний приток воды также был наименьшим, - говорится в сообщении министерства.
Для решения этих проблем функционирует комиссия по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов, а также созданы рабочие группы по всем трансграничным рекам между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, в том числе по бассейну реки Жайык (Урал).
- Также в рамках комплексных планов социально-экономического развития Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей на 2021-2025 годы принимаются меры по улучшению водохозяйственной ситуации в Жайык-Каспийском бассейне. На мероприятия, проведённые в этот период, выделили более 98 миллиардов тенге. Стоит отметить, что и российской стороной принимаются аналогичные меры, - добавили в министерстве.
Напомним, масштабы обмеления Каспийского моря показал блогер из Актау.
Михаил Одинцов