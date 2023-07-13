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ЛАДА.kz » Экология

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 19:07

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Пожар зарослей камыша на побережье Каспия ликвидировали спустя неделю

Общая площадь пожара составила почти квадратный километр. Об этом сообщается на сайте министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

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Спустя семь дней, сегодня, 13 июля, в 16:00 пожарным удалось ликвидировать возгорание камыша на побережье Каспийского моря, в 30 километрах от села Кенузек в Атырауской области.

По данным государственного природного резервата (ГПР) «Акжайык», основанных на космомониторинге «Қазақстан Ғарыш сапары», общая площадь горения составила 910 гектаров.

Для тушения из ДЧС Атырауской области и ГПР «Акжайык» задействовано 80 человек и 14 единиц техники. С начала пожара авиацией МЧС было осуществлено всего 167 сбросов воды (около 501 тонны) на очаги пожара.

- На протяжении семи дней пожарные боролись с огнем в сложных условиях из-за повышенной температуры воздуха, также заболоченной местности и густой растительности. В связи с затруднением прохождения пожарной автотехники тушение было осуществлено в пешем порядке при помощи ранцевых огнетушителей, хлопушек и авиацией МЧС, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 7 июля в Атырауской области на побережье Каспийского моря загорелся камыш площадью в 10 гектаров.



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