Пожар зарослей камыша на побережье Каспия ликвидировали спустя неделю

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Спустя семь дней, сегодня, 13 июля, в 16:00 пожарным удалось ликвидировать возгорание камыша на побережье Каспийского моря, в 30 километрах от села Кенузек в Атырауской области.
По данным государственного природного резервата (ГПР) «Акжайык», основанных на космомониторинге «Қазақстан Ғарыш сапары», общая площадь горения составила 910 гектаров.
Для тушения из ДЧС Атырауской области и ГПР «Акжайык» задействовано 80 человек и 14 единиц техники. С начала пожара авиацией МЧС было осуществлено всего 167 сбросов воды (около 501 тонны) на очаги пожара.
- На протяжении семи дней пожарные боролись с огнем в сложных условиях из-за повышенной температуры воздуха, также заболоченной местности и густой растительности. В связи с затруднением прохождения пожарной автотехники тушение было осуществлено в пешем порядке при помощи ранцевых огнетушителей, хлопушек и авиацией МЧС, - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 7 июля в Атырауской области на побережье Каспийского моря загорелся камыш площадью в 10 гектаров.
По данным государственного природного резервата (ГПР) «Акжайык», основанных на космомониторинге «Қазақстан Ғарыш сапары», общая площадь горения составила 910 гектаров.
Для тушения из ДЧС Атырауской области и ГПР «Акжайык» задействовано 80 человек и 14 единиц техники. С начала пожара авиацией МЧС было осуществлено всего 167 сбросов воды (около 501 тонны) на очаги пожара.
- На протяжении семи дней пожарные боролись с огнем в сложных условиях из-за повышенной температуры воздуха, также заболоченной местности и густой растительности. В связи с затруднением прохождения пожарной автотехники тушение было осуществлено в пешем порядке при помощи ранцевых огнетушителей, хлопушек и авиацией МЧС, - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 7 июля в Атырауской области на побережье Каспийского моря загорелся камыш площадью в 10 гектаров.
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