Гибель верблюда в разливах нефти в Мангистау прокомментировала министр экологии РК

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По данному факту сотрудниками департамента экологии во главе с руководителем департамента Тукеновым Р.К. осуществлён выезд на место.
Глава Минэкологии сообщила, что место розлива находится в собственности государства и является скважиной НШ-П1 на участке «Шалба», откуда с 2020 года просачивается эмульсия нефти. Ранее департаментом экологии неоднократно направлялись письма в правоохранительные органы и другие компетентные государственные органы о необходимости принятия мер по ликвидации скважины.
- Так, 24 июля 2020 года Мангистауским РОВД было возбуждено уголовное дело (№ 1–4-8/1634-I), однако было прекращено в связи с отсутствием характера преступления. На объявленных Министерством энергетики РК государственных торгах по месторождению нефти, победителем определён «ARK Petroleum», которым после заключения контракта будет проведена рекультивация и очистка загрязнённого участка. В целях избежание попадания животных на участок акиматом Мангистауской области установлены ограждения, - сообщила Зульфия Сулейменова.
В Минэкологии отметили, что в соответствии с Приказом министра экологии и природных ресурсов РК от 20 мая 2022 года № 168 «Об утверждении Типовых правил содержания и выгула домашних животных» собственник домашних животных обязан самостоятельно обеспечить их безопасность.
- В настоящее время департаментом экологии направлены письма в акимат области и Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК о необходимости проведения работ по вывозу и обезвреживанию накануне павшего животного, - говориться сообщении ведомства.
Напомним, видео погибшего в разливах нефти в Мангистау скота появилось в соцсетях 17 июля 2023 года.
Глава Минэкологии сообщила, что место розлива находится в собственности государства и является скважиной НШ-П1 на участке «Шалба», откуда с 2020 года просачивается эмульсия нефти. Ранее департаментом экологии неоднократно направлялись письма в правоохранительные органы и другие компетентные государственные органы о необходимости принятия мер по ликвидации скважины.
- Так, 24 июля 2020 года Мангистауским РОВД было возбуждено уголовное дело (№ 1–4-8/1634-I), однако было прекращено в связи с отсутствием характера преступления. На объявленных Министерством энергетики РК государственных торгах по месторождению нефти, победителем определён «ARK Petroleum», которым после заключения контракта будет проведена рекультивация и очистка загрязнённого участка. В целях избежание попадания животных на участок акиматом Мангистауской области установлены ограждения, - сообщила Зульфия Сулейменова.
В Минэкологии отметили, что в соответствии с Приказом министра экологии и природных ресурсов РК от 20 мая 2022 года № 168 «Об утверждении Типовых правил содержания и выгула домашних животных» собственник домашних животных обязан самостоятельно обеспечить их безопасность.
- В настоящее время департаментом экологии направлены письма в акимат области и Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК о необходимости проведения работ по вывозу и обезвреживанию накануне павшего животного, - говориться сообщении ведомства.
Напомним, видео погибшего в разливах нефти в Мангистау скота появилось в соцсетях 17 июля 2023 года.
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