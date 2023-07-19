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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:56

Просмотров: 1028

Гибель верблюда в разливах нефти в Мангистау прокомментировала министр экологии РК

Глава Министерства экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова заявила, что место розлива находится в собственности государства, и разлив нефти из скважины на участке «Шалба» произошёл ещё в 2020 году. В целях избежание попадания животных на участок, акиматом Мангистауской области установлены ограждения. Об этом сообщается на сайте министерства.

Кадр видео
По данному факту сотрудниками департамента экологии во главе с руководителем департамента Тукеновым Р.К. осуществлён выезд на место.

Глава Минэкологии сообщила, что место розлива находится в собственности государства и является скважиной НШ-П1 на участке «Шалба», откуда с 2020 года просачивается эмульсия нефти. Ранее департаментом экологии неоднократно направлялись письма в правоохранительные органы и другие компетентные государственные органы о необходимости принятия мер по ликвидации скважины.

- Так, 24 июля 2020 года Мангистауским РОВД было возбуждено уголовное дело (№ 1–4-8/1634-I), однако было прекращено в связи с отсутствием характера преступления. На объявленных Министерством энергетики РК государственных торгах по месторождению нефти, победителем определён «ARK Petroleum», которым после заключения контракта будет проведена рекультивация и очистка загрязнённого участка. В целях избежание попадания животных на участок акиматом Мангистауской области установлены ограждения, - сообщила Зульфия Сулейменова.

В Минэкологии отметили, что в соответствии с Приказом министра экологии и природных ресурсов РК от 20 мая 2022 года № 168 «Об утверждении Типовых правил содержания и выгула домашних животных» собственник домашних животных обязан самостоятельно обеспечить их безопасность.

- В настоящее время департаментом экологии направлены письма в акимат области и Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК о необходимости проведения работ по вывозу и обезвреживанию накануне павшего животного, - говориться сообщении ведомства.

Напомним, видео погибшего в разливах нефти в Мангистау скота появилось в соцсетях 17 июля 2023 года.



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