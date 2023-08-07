Сигнальную ракету выпустили над горящей скважиной в Мангистау для опровержения выброса метана

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Компания-собственник месторождения «Каратурун Южный» высказалась о ситуации с горящей скважиной №303. Ссылаясь на данные спутника французской компании Kаyrros SAS, которые гласят, что скорость выбросов метана из аварийной скважины составляет от 35 до 107 метрических тонн в час, ТОО «Бузачи Нефть» посчитали некорректным сравнивать предположительный объём выбросов метана с автомобильными выбросами углекислого газа (СО2).
- «Бузачи Нефть» уже информировала общественность о том, что на аварийной скважине №303 в постоянном, а не пульсирующем режиме идет выброс и горение газо-водяной смеси. Фонтан преимущественно состоит из воды. Количество газа незначительное, около 12 000 кубических метров в сутки, и при температуре горения (в эпицентре) в 650 градусов по Цельсию, практически весь метан сгорает, не принося существенного вреда экологии, - отметили в компании.
Согласно данным проб воздуха, взятых 9 июня, 23 июня и 30 июля 2023 года, после произошедшей аварии нормы предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных элементов в атмосферном воздухе в санитарно-защитной зоне не превышают допустимые показатели, говорят в компании.
- В производственной практике при несанкционированном выделении метана из скважин, чтобы не допустить его свободное улетучивание в атмосферу, обычно газовые выделения специально поджигают, применяя выстрел заряда сигнальной ракетницы. В целях подтверждения уже представленной со стороны «Бузачи Нефть» информации, прилагаем видео, где наглядно демонстрируется, что произведенный из ракетницы выстрел не привел к возгоранию облака над аварийной скважиной, которое, по информации Kаyrros SAS, содержит значительную метановую фракцию - выстрел горящего снаряда неминуемо бы спровоцировал возгорание метана при его наличии, - пояснили в товариществе.
В компании подчеркнули, учитывая, что на аварийной скважине №303 фонтан преимущественно состоит из воды, паровые выделения из скважины являются горячими паровыми облаками с незначительным содержанием молекул метана не более 2-3 процентов, что и было замечено на спутниковых снимках. При этом в районе горения скважины в результате парообразования также выпадают осадки в виде солей.
- В настоящее время продолжаются ликвидационные работы на аварийной скважине №303. По состоянию на 7 августа наклонно-направленная скважина №305-Н пробурена на 410 метров. Также продолжается бурение на вертикальной скважине №302 с целью заводнения газовых горизонтов - пробурено уже сто метров.
Напомним, 9 июня на скважине №303 месторождения «Каратурун Южный» товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Бузачи нефть» произошло возгорание газового фонтана, образовавшегося в результате выброса газо-водяной смеси.
Спустя чуть больше месяца вокруг очага возгорания было принято решение пробурить наклонные скважины на глубину 1000-1200 метров, куда будет заливаться бетонный раствор.
По словам учёных, выброс из газовой скважины в Мангистау на месторождении привёл к огромной утечке метана, что свидетельствует о рисках разведки ископаемых видов топлива.
Экологи заявили, что риски для людей вблизи месторождения «Каратурун Южный» в Мангистауской области, где горит скважина №303, отсутствуют.
- «Бузачи Нефть» уже информировала общественность о том, что на аварийной скважине №303 в постоянном, а не пульсирующем режиме идет выброс и горение газо-водяной смеси. Фонтан преимущественно состоит из воды. Количество газа незначительное, около 12 000 кубических метров в сутки, и при температуре горения (в эпицентре) в 650 градусов по Цельсию, практически весь метан сгорает, не принося существенного вреда экологии, - отметили в компании.
Согласно данным проб воздуха, взятых 9 июня, 23 июня и 30 июля 2023 года, после произошедшей аварии нормы предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных элементов в атмосферном воздухе в санитарно-защитной зоне не превышают допустимые показатели, говорят в компании.
- В производственной практике при несанкционированном выделении метана из скважин, чтобы не допустить его свободное улетучивание в атмосферу, обычно газовые выделения специально поджигают, применяя выстрел заряда сигнальной ракетницы. В целях подтверждения уже представленной со стороны «Бузачи Нефть» информации, прилагаем видео, где наглядно демонстрируется, что произведенный из ракетницы выстрел не привел к возгоранию облака над аварийной скважиной, которое, по информации Kаyrros SAS, содержит значительную метановую фракцию - выстрел горящего снаряда неминуемо бы спровоцировал возгорание метана при его наличии, - пояснили в товариществе.
В компании подчеркнули, учитывая, что на аварийной скважине №303 фонтан преимущественно состоит из воды, паровые выделения из скважины являются горячими паровыми облаками с незначительным содержанием молекул метана не более 2-3 процентов, что и было замечено на спутниковых снимках. При этом в районе горения скважины в результате парообразования также выпадают осадки в виде солей.
- В настоящее время продолжаются ликвидационные работы на аварийной скважине №303. По состоянию на 7 августа наклонно-направленная скважина №305-Н пробурена на 410 метров. Также продолжается бурение на вертикальной скважине №302 с целью заводнения газовых горизонтов - пробурено уже сто метров.
Напомним, 9 июня на скважине №303 месторождения «Каратурун Южный» товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Бузачи нефть» произошло возгорание газового фонтана, образовавшегося в результате выброса газо-водяной смеси.
Спустя чуть больше месяца вокруг очага возгорания было принято решение пробурить наклонные скважины на глубину 1000-1200 метров, куда будет заливаться бетонный раствор.
По словам учёных, выброс из газовой скважины в Мангистау на месторождении привёл к огромной утечке метана, что свидетельствует о рисках разведки ископаемых видов топлива.
Экологи заявили, что риски для людей вблизи месторождения «Каратурун Южный» в Мангистауской области, где горит скважина №303, отсутствуют.