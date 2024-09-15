Экологи не смогли отобрать пробы воздуха на полыхающем полигоне близ Актау

В департаменте экологии Мангистауской области объяснили причину, из-за которой специалисты не смогли произвести замеры.

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Экологи сообщили, что отобрать пробы не удалось из-за того, что прибор для измерения атмосферного воздуха был отправлен на ежегодную проверку в отдел лабораторно-аналитического контроля управления экологии по Мангистауской области.

По данным мобильного приложения Air.kz, показатель содержания сероводорода превысил предельную концентрацию 0, 0086 мг/м3 (ПДК-0,008), - ответили специалисты.

Напомним, горожане массово жалуются на резкий запах гари в воздухе. В ДЧС сообщили, что на мусорном полигоне в Мунайлиснком районе происходит тление мусора на предварительной площади в 800 квадратных метров. Видео последствий пожара предоставили спасатели.

Ранее пожар на данном мусорном полигоне регистрировали 17 августа этого года. Огнем было охвачено 400 квадратных метров.

В начале сентября на этом же объекте был аналогичный пожар.