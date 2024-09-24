На запах гари вновь жалуются жители Актау

Жители областного центра прислали в редакцию lada.kz видео с задымленным участком степи и жалобой на запах гари. По мнению горожан, он вновь исходит от мусорного полигона. В департамент экологии Мангистауской области информация о пожаре не поступала.

стоп кадр из видео

В очередной раз жители Актау жалуются на неприятный запах в верхних микрорайонах города. Подобные обращения поступают с завидной регулярностью. Периодически власти признаются в том, что причиной является горение мусорного полигона.

Однако сегодня, 24 сентября, специалисты департамента экологии по Мангистауской области заявили, что «на свалке нет ни огня, ни дыма», а причины неприятного запаха им неизвестны.

Напомним, эколог Кирилл Осин высказал предположение, что полигон за 870 млн тенге будет тлеть вечно. Сообщения от горожан о неприятном запахе распространяются с утра 15 сентября. В ДЧС сообщили, что на мусорном полигоне в Мунайлиснком районе происходит тление мусора на предварительной площади в 800 квадратных метров.

Видео последствий пожара предоставили спасатели. В департаменте экологии не смогли произвести замеры воздуха на определение вредных веществ. В связи с непогодой, как уверяют чиновники, образуется биогаз и огонь разгорается вновь.

Ранее пожар на данном мусорном полигоне регистрировали 17 августа этого года. Огнем было охвачено 400 квадратных метров.

В начале сентября на этом же объекте был аналогичный пожар.