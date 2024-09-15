Проблемы с тушением пожара возникли на полигоне около Актау

В связи с непогодой, как уверяют чиновники, образуется биогаз и огонь разгорается вновь.

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В администрации Мунайлинского района объяснили, что полигон поделен на шесть участков. Пожар возник на участке №2 и перешел на следующие. В настоящее время для закапывания выгоревшей территории песком мобилизованы три погрузчика, три самосвала, один бульдозер, две специальные пожарные машины районного отделения чрезвычайных ситуаций и 12 огнеборцев.

Участки №1 и №2 уже засыпаны песком, на участке №3 осуществляется сброс отходов.

В связи с усилением ветра поверхность захороненных отходов обнажается, и вступают в реакцию различные газовые соединения. В результате выделяется биогаз – горючий газ, из-за которого происходит повторное возгорание. К слову, биогаз содержит 55-65% метана и 35-45% углекислого газа.

В свою очередь, горожане просят опубликовать копию штрафного акта, наложенного на владельцев полигона, – ТОО «Мангистау жылу». В департаменте экологии пообещали предоставить копию штрафного акта завтра, 16 сентября.

Напомним, горожане массово жалуются на резкий запах гари в воздухе. В ДЧС сообщили, что на мусорном полигоне в Мунайлиснком районе происходит тление мусора на предварительной площади в 800 квадратных метров. Видео последствий пожара предоставили спасатели. В департаменте экологии не смогли произвести замеры.

Ранее пожар на данном мусорном полигоне регистрировали 17 августа этого года. Огнем было охвачено 400 квадратных метров.

В начале сентября на этом же объекте был аналогичный пожар.