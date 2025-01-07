Предварительную причину массовой гибели тюленей в Мангистау озвучили эксперты

Тюлени в Мангистауской области погибли от вирусной нейроинфекции. Об этом корреспонденту Kazinform сообщил заведующий лабораторией научного центра микробиологии и вирусологии Айдын Кыдырманов. Редакция Lada.kz за комментарием обратилась в Институт гидробиологии и экологии.

Фото с сайта kaspika

Айдын Кыдырманов рассказал, что специалисты лаборатории научного центра микробиологии и вирусологии провели молекулярно-генетический анализ и обнаружили в мозге и легочной ткани новую вирусную болезнь.

Во всех пробах был вирус. Это вирусная нейроинфекция. Обнаружение вируса в мозге животных доказывает, что это является единственной причиной заболевания, - сказал Айдын Кыдырманов.

Научный сотрудник Института гидробиологии и экологии Жазира Сыдыкова рассказала редакции Lada.kz, что официальные данные по смертности будут только к 1 февралю 2025 года в виде отчета.

Напомним, в период с 24 октября 2024 года в Мангистау начали фиксировать гибель тюленей. В районе села Баутино на берег вынесло 151 тушу тюленя.

На пляже в районе Форт-Шевченко местный блогер обнаружил тушки трех тюленей.

12 ноября мертвых тюленей на берегу Каспия снял на видео блогер. Позже стало известно, что на берегу моря на территории Тупкараганского района обнаружено 289 тушек тюленей. С помощью местного исполнительного органа они были собраны и перевезены на полигон. Совместно с Институтом гидробиологии и экологии проводились токсикологические и гистологические исследования найденных туш тюленей. Отобраны пробы 112 тюленей.

За один месяц в ходе мониторинга побережья Каспийского моря только в Тупкараганском районе обнаружено 1155 туш тюленей, выброшенных на побережье.

24 ноября сообщалось, что ущерб по факту гибели морских животных может оцениваться в 1,5 миллиарда тенге.

Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев в кулуарах мажилиса 27 ноября высказался о массовой гибели тюленей в Мангистауской области. Туши мертвых млекопитающих исследовали на различные заболевания, в том числе на чуму.