Когда озвучат точную причину массовой гибели тюленей в Мангистау

Редакция Lada.kz направила официальный запрос в Институт гидробиологии и экологии о предоставлении данных по смертности и причинам массовой гибели тюленей в 2024 году.

Фото инспекции рыбного хозяйства региона

На запрос редакции в Институте гидробиологии и экологии предоставили следующий ответ:

Идут исследовательские работы по камеральной обработке. Во второй половине февраля все документы будут переданы в Комитет рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Для справки: Камеральная обработка – это всесторонняя научная обработка материалов, собранных в процессе полевых топографических, геологических, почвенных и др. специальных исследований какой-либо территории.

Ранее, в январе 2025 года, заведующий лабораторией научного центра микробиологии и вирусологии Айдын Кыдырманов назвал предварительную причину массовой гибели тюленей в Мангистау. Он заявил, что специалисты лаборатории научного центра микробиологии и вирусологии провели молекулярно-генетический анализ и обнаружили в мозге и легочной ткани новую вирусную болезнь. Это вирусная нейроинфекция.

Научный сотрудник Института гидробиологии и экологии Жазира Сыдыкова сообщила редакции Lada.kz, что официальные данные по смертности будут только к 1 февраля 2025 года в виде отчета.

Напомним, в период с 24 октября 2024 года в Мангистау начали фиксировать гибель тюленей. В районе села Баутино на берег вынесло 151 тушу тюленя.

На пляже в районе Форт-Шевченко местный блогер обнаружил тушки трех тюленей.

12 ноября мертвых тюленей на берегу Каспия снял на видео блогер. Позже стало известно, что на берегу моря на территории Тупкараганского района обнаружено 289 тушек тюленей. С помощью местного исполнительного органа они были собраны и перевезены на полигон. Совместно с Институтом гидробиологии и экологии проводились токсикологические и гистологические исследования найденных туш тюленей. Отобраны пробы 112 тюленей.

За один месяц в ходе мониторинга побережья Каспийского моря только в Тупкараганском районе обнаружено 1155 туш тюленей, выброшенных на побережье.

24 ноября сообщалось, что ущерб по факту гибели морских животных может оцениваться в 1,5 миллиарда тенге.

Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев в кулуарах мажилиса 27 ноября высказался о массовой гибели тюленей в Мангистауской области. Туши мертвых млекопитающих исследовали на различные заболевания, в том числе на чуму.